新聞評論／鬼樓惡火、砂石場奪命 皆肇因行政崩壞

高雄城大城大火死傷慘重，高雄市府補破網，3天內要就市內30樓以上老舊的建築完成盤點。（記者林伯東／攝影）

有「高雄第一鬼樓」之稱的城中城大樓發生深夜惡火，一夕奪走46條人命，比七年前驚天氣爆案的32死還要慘重。這座住著許多老者及弱勢的大樓，一至六樓閒置多年，環境雜亂不堪令人掩鼻。高雄市府卻放任其種種違反公安 的情事在法令的縫隙間滋長，對居民的處境不以為意，終至釀成巨禍。政府的公權力，面對這座鬼樓的長期無能和懈怠，令人慨嘆。

數日之前，高雄市政府才在距離這座大樓不遠處施放國慶煙火。五光十色的燦爛煙火，照亮港都夜色，在場觀禮的蔡英文 總統也大讚高雄愈來愈美。但轉瞬即逝的煙火，終究照不進這座鬼樓的黑暗死角，也照亮不了危樓弱勢人家的命運，許多長者在暗夜遭火神奪去性命。由於消防安檢的怠惰，周遭敗壞的環境使他們逃生無門；從外地聞訊趕回來的家人，只能對著大樓悲淒呼喊。

陳其邁上任市長後，全力塑造其「暖男」形象。但如果暖男只是一種個人風格，卻無法透過公權力將「暖」轉化為對市民有溫度的關懷，終究只是宣傳台詞與政治迷幻藥。副市長林欽榮說，從2019年執行該大樓的公安及消防安檢四次，卻因大樓一、二樓設有柵欄，而無法進行，相關單位已貼出公告要求改善。這樣的推託之詞，民眾能接受嗎？

公安及消防檢查的目的，就是要確保居民及使用者的安全，怎麼會只因有人設置柵欄，安檢就裹足不前？試想，城中城的百餘戶居民住在七樓以上，一到六樓卻是雜物堆積如廢墟；這樣的環境，市民一望皆知如同「鬼樓」，難道官員不知道其危險？一個負責任的政府，理當追究出胡亂堆置雜物的業主，積極促其限期改善；但高雄市府卻只是「貼公告」處理，聊盡人事。政府的公權力若只是用來貼公告，我們養那麼多官員幹什麼？

在高雄鹽埕鬼樓大火前兩天，桃園剛發生了一起驚悚的公安慘案。一名計程車司機深夜開車經過龜山的承恩砂石場時，砂石場毗鄰馬路的側牆突然倒塌，大量土石傾洩而下將路過的司機當場活埋。此事令人驚駭之處有二：其一，壓死計程車司機的其實是廢棄土石，而非砂石，顯示該砂石場被用來堆置廢土，市府卻不察。其二，堆積廢土的建築隔板不僅脆弱，而且年久失修，才會承受不了重壓而突然倒塌。對一個緊鄰馬路的側牆如此殘破，官員卻放任它長期存在不加糾正，豈非形同共犯結構？

砂石場造成奪命災難後，桃園市政府才依《職業安全衛生法》對它開罰30萬元（台幣，以下同），並勒令停工，這顯然已無濟於事。砂石場的利益原極龐大，違規收置棄土又是一門好生意，業者哪裡在乎市府開出的小罰單？這處砂石場設置20多年來，曾被開罰30多次，分別違反《水土保持法》、《工廠管理輔導法》、《廢棄物清理法》等，但全部罰金加總不過300萬元，無損其皮毛於萬一。像這樣，官員不斷假裝開出罰單，業者假裝已受到懲處，至於違法的情事終究沒有糾正，將留給誰處理？

說穿了，鬼樓厄夜起火和砂石場奪命一樣，都是政府行政崩壞所致。城中城大樓之所以破敗，並不是因為住戶多屬中下階層，而是政府官員放棄了他們維護市民公共安全的職責。承恩砂石場也一樣，官員雖拿得出檢查紀錄，卻是不痛不癢地開罰，方便業者繼續遂行其利。當年高雄氣爆案的肇因，不也是只問地上光鮮、不問地下破敗的結果？問題迄今如出一轍，上位者好大喜功，官僚則顢頇未改。