我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

新聞評論／鬼樓惡火、砂石場奪命 皆肇因行政崩壞

聯合報社論
高雄城大城大火死傷慘重，高雄市府補破網，3天內要就市內30樓以上老舊的建築完成盤點。（記者林伯東／攝影）
高雄城大城大火死傷慘重，高雄市府補破網，3天內要就市內30樓以上老舊的建築完成盤點。（記者林伯東／攝影）

有「高雄第一鬼樓」之稱的城中城大樓發生深夜惡火，一夕奪走46條人命，比七年前驚天氣爆案的32死還要慘重。這座住著許多老者及弱勢的大樓，一至六樓閒置多年，環境雜亂不堪令人掩鼻。高雄市府卻放任其種種違反公安的情事在法令的縫隙間滋長，對居民的處境不以為意，終至釀成巨禍。政府的公權力，面對這座鬼樓的長期無能和懈怠，令人慨嘆。

數日之前，高雄市政府才在距離這座大樓不遠處施放國慶煙火。五光十色的燦爛煙火，照亮港都夜色，在場觀禮的蔡英文總統也大讚高雄愈來愈美。但轉瞬即逝的煙火，終究照不進這座鬼樓的黑暗死角，也照亮不了危樓弱勢人家的命運，許多長者在暗夜遭火神奪去性命。由於消防安檢的怠惰，周遭敗壞的環境使他們逃生無門；從外地聞訊趕回來的家人，只能對著大樓悲淒呼喊。

陳其邁上任市長後，全力塑造其「暖男」形象。但如果暖男只是一種個人風格，卻無法透過公權力將「暖」轉化為對市民有溫度的關懷，終究只是宣傳台詞與政治迷幻藥。副市長林欽榮說，從2019年執行該大樓的公安及消防安檢四次，卻因大樓一、二樓設有柵欄，而無法進行，相關單位已貼出公告要求改善。這樣的推託之詞，民眾能接受嗎？

公安及消防檢查的目的，就是要確保居民及使用者的安全，怎麼會只因有人設置柵欄，安檢就裹足不前？試想，城中城的百餘戶居民住在七樓以上，一到六樓卻是雜物堆積如廢墟；這樣的環境，市民一望皆知如同「鬼樓」，難道官員不知道其危險？一個負責任的政府，理當追究出胡亂堆置雜物的業主，積極促其限期改善；但高雄市府卻只是「貼公告」處理，聊盡人事。政府的公權力若只是用來貼公告，我們養那麼多官員幹什麼？

在高雄鹽埕鬼樓大火前兩天，桃園剛發生了一起驚悚的公安慘案。一名計程車司機深夜開車經過龜山的承恩砂石場時，砂石場毗鄰馬路的側牆突然倒塌，大量土石傾洩而下將路過的司機當場活埋。此事令人驚駭之處有二：其一，壓死計程車司機的其實是廢棄土石，而非砂石，顯示該砂石場被用來堆置廢土，市府卻不察。其二，堆積廢土的建築隔板不僅脆弱，而且年久失修，才會承受不了重壓而突然倒塌。對一個緊鄰馬路的側牆如此殘破，官員卻放任它長期存在不加糾正，豈非形同共犯結構？

砂石場造成奪命災難後，桃園市政府才依《職業安全衛生法》對它開罰30萬元（台幣，以下同），並勒令停工，這顯然已無濟於事。砂石場的利益原極龐大，違規收置棄土又是一門好生意，業者哪裡在乎市府開出的小罰單？這處砂石場設置20多年來，曾被開罰30多次，分別違反《水土保持法》、《工廠管理輔導法》、《廢棄物清理法》等，但全部罰金加總不過300萬元，無損其皮毛於萬一。像這樣，官員不斷假裝開出罰單，業者假裝已受到懲處，至於違法的情事終究沒有糾正，將留給誰處理？

說穿了，鬼樓厄夜起火和砂石場奪命一樣，都是政府行政崩壞所致。城中城大樓之所以破敗，並不是因為住戶多屬中下階層，而是政府官員放棄了他們維護市民公共安全的職責。承恩砂石場也一樣，官員雖拿得出檢查紀錄，卻是不痛不癢地開罰，方便業者繼續遂行其利。當年高雄氣爆案的肇因，不也是只問地上光鮮、不問地下破敗的結果？問題迄今如出一轍，上位者好大喜功，官僚則顢頇未改。

公安 蔡英文

上一則

立法院會 藍提「蘇貞昌不受歡迎」被綠擋下

下一則

馬英九王金平破冰喊藍團結 笑稱：本來就沒冰

延伸閱讀

高雄大火 城市治理無能 一把火燒出原形

高雄大火 城市治理無能 一把火燒出原形
高雄老屋惡火奪46命 陳其邁道歉：全面檢討

高雄老屋惡火奪46命 陳其邁道歉：全面檢討
台第2慘火警 高雄城中城大火46死、41傷

台第2慘火警 高雄城中城大火46死、41傷
高雄惡火／陽台待援…母女獲救 舉牌求救…父母罹難

高雄惡火／陽台待援…母女獲救 舉牌求救…父母罹難

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差