新聞評論／爆氣答詢 公報私仇 蘇貞昌合憲嗎？

行政院長蘇貞昌。(記者曾學仁／攝影)

雙十剛過，蔡總統高呼中華民國及團結，卻發生駐德代表謝志偉發表「國旗告白」惹議。行政院長蘇貞昌13日受訪時說，駐外人員、公務員都要依據憲法工作。然而，立委代表人民行使立法權，有向行政院長質詢之權，同樣是憲法所明定，蘇貞昌在立法院接連出現「爆氣」答詢，難道符合憲法要求？

針對蘇貞昌與國民黨 立委鄭麗文對罵，蔡英文 總統昨在民進黨 中常會力挺蘇，並指無法接受情緒性發言。但回頭檢視蘇揆當天的答詢，難道就不帶情緒？蘇貞昌先是在國會殿堂辱罵立法委員，隔天又將輿論導向他是「憤然抵抗叛徒」，指控鄭麗文藉質詢造謠說總統會第一個投降。

從當天質詢對話來看，鄭麗文先是質疑蘇不願正面答覆是否爭取發展核子動力潛艦，並直言兩岸軍力嚴重失衡，蘇突然抓狂問「要投降是不是」，鄭不滿頻被指要投降，才反唇相譏：「怕第一個投降的是你，第二個是蔡英文」，蘇於是脫口罵「袂見笑」。

蘇貞昌所謂「叛徒」一說，是意指鄭麗文對我國防悲觀的投降主義，還是對其離開民進黨而記恨？從蘇最後「幫妳站台助選深感丟臉」一席話來看，明顯是將情緒投射到鄭麗文背離民進黨的往事，把私仇搬上國會殿堂，有失閣揆的氣度。

立委固然應該為自己的質詢風格負責，但憲法賦予國會議員言論免責權，其實也包括不畏權勢問政的意涵。相對地，接受國會施政監督，是行政院長的職責。蘇貞昌原先的應對尚且講理，但面對不留情面的民意代表，卻無法控制自己的情緒，用粗鄙言語還以顏色，反讓自己格調盡失。

回顧蘇質詢風格，喜歡「反質詢」、明裡暗裡總要酸一下在野黨，遇事得理不饒人，此番「袂見笑」的言論，明顯逾越分際。蔡總統才在國慶講話呼籲朝野團結，昨那句「在自己人裡面找敵人」，到底挺蘇還是罵蘇，各方恐有不同體會。