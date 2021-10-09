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立法院恢復總質詢 藍委追打20元蚵仔麵線

台灣新聞組／台北9日電
立法院8日恢復總質詢，20元蚵仔麵線成焦點。立委陳玉珍（右）送金門麵線給主計長朱澤民（左）說，「一包能煮六碗，就可以在20元以內」。（記者季相儒／攝影）
立法院8日恢復總質詢，20元蚵仔麵線成焦點。立委陳玉珍（右）送金門麵線給主計長朱澤民（左）說，「一包能煮六碗，就可以在20元以內」。（記者季相儒／攝影）

主計長朱澤民稱一碗蚵仔麵線台幣20元，引起各界譁然。朱澤民昨至立法院再被媒體追問時表示，當時沒有聽到「蚵仔」兩個字，「我以為是只有麵線」；不知蚵仔麵線價格是否不食人間煙火？朱澤民則說「我不抽菸」。

行政院長蘇貞昌昨緩頰說，主計長一定是不常吃蚵仔麵線，所以對單一品項價格不清楚，幸好「小事糊塗、大事清楚」，蘇也稱讚朱澤民在調度財政睿智，才能防疫、紓困、拚經濟，還讓孩子吹冷氣，「我非常感謝主計長，改天我會邀請他吃麵線」。

台北市長柯文哲昨說，蚵仔麵線20元的標準答案是「小時候」，朱澤民曾任健保局總經理，藥一顆多少錢，朱一定很清楚，不需要用一句話去全盤否定一個人的專業或能力。新北市長侯友宜說，現在蚵仔麵線45元是基本價，物價大概都這數目。

國民黨立委洪孟楷發動「全民協尋」20元蚵仔麵線，並批評朱澤民已不只是吃米不知米價，而是活在自己舒適圈、自我感覺良好，「這就是我們與官的距離」；掌握國家物價指數的主計長活在平行時空，完全不了解辛苦國人的感受。

立委陳玉珍昨送一包金門麵線給朱澤民說，「你回家自己煮，一包能煮六碗，就可以在20元以內」；朱澤民一度愣了幾秒，後來小聲說，「我知道，馬家麵線很有名」。

立法院朝野協商同意昨天恢復總質詢，國民黨團總召費鴻泰抨擊，行政院副院長沈榮津招標離岸風電涉圖利廠商是「國賊」，衛福部長陳時中、蘇貞昌眷戀官位。蘇貞昌說，若覺得有違法可以依法追訴。

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