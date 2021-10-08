新聞評論／內宣巨獸藏密帳 成蔡政府濫權工具

立法院即將審查明年中央政府總預算 案，大內宣的預算再度引發爭議。民眾黨團總召邱臣遠與幹事長蔡壁如詳列了24個部會機關與所屬單位總共編列18.6億元(台幣，以下同)的媒體宣導經費。國民黨 立委曾銘宗則指出，總統府、行政院主管院本部在內12個機關、司法院、考試院及內政部等18個部會主管預算，編列媒體宣導經費超過11億元。蔡政府打造的內宣巨獸，經費東藏西藏，但在野黨立委仍摸出大內宣的兩本帳。

蔡政府失能失政，內宣巨獸卻越養越大，且擅長偽裝變形，連立委都無從一探真相。民眾黨和國民黨立委各自搜索蔡政府各機關的媒體宣導經費，得出18.6億和12億元兩本帳。邱臣遠與蔡壁如的統計，如以部會機關與所屬單位為主；曾銘宗的統計，則涵蓋總統府、司法院、考試院以及部分部會機關。兩本帳雖有部分重疊，但略作對照，即知在野黨對蔡政府的大內宣經費，仍難窺全豹。

以豢養「1450」的鼻祖農委會為例，曾銘宗指出，它編列了1.5億元的媒體宣導經費，居各部會之冠。相形之下，行政院主管單位包括行政院、國發會等12個單位，總計也才1.9億元。但根據邱臣遠與蔡壁如的統計，農委會及所屬單位編了2.3億的大內宣預算，遠遜於經濟部及所屬的3.7億，以及衛福部及所屬的3.2億，在蔡政府裡僅名列第三。

一個農委會，兩本內宣帳，可能是計算基礎不同，也可能是小金庫曝光程度不同，預算隱匿情形不一所致。但許多民眾可能更相信，對於屢因廣告預算不符規定遭到糾正的農委會來說，說它兩本帳可能都太保守；畢竟農委會主委陳吉仲的兩大法寶，就是補貼與內宣。

但陳吉仲並非內閣特例。行政院長蘇貞昌就是「政務放兩邊、內宣擺中間」的領頭羊：不必做事或不做正事，光用大內宣就能打造金光政績；否則也能迷惑民眾、轉移焦點，甚至扭曲政媒關係。而今的大內宣，已不止是立委批評蘇揆的「執政只剩出一張嘴」，更成了蔡政府對人民進行「認知作戰」的關鍵手法。

尤其，行政院開辦了「網軍中央廚房」，一手大內宣，一手帶風向；一邊操縱言論，誤導民意，一邊網軍出征，追殺異議。農委會的「1450」，比起行政院的「網軍中央廚房」，只能算是小巫。只要看行政院前發言人丁怡銘因失言風波下台旋又升任政務顧問，即可知道蘇貞昌的「大內宣成癮症」有多嚴重。

蔡英文總統上任前曾自詡將是最會溝通的政府；她還教年輕人「不用太溫良恭儉讓」，講三次政府沒聽見，「可以拍桌子」。但五年多過去，人們發現蔡政府的字典裡，根本找不到「溝通」二字；反而是在每年的政府預算書裡，為越來越膨脹的大內宣經費備妥銀彈。

最近金鐘獎揭曉，外界才知道《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》等影集都領有「前瞻建設」的預算補助，是以「數位基礎強化」之名撥款，讓製作團隊建置高畫質硬體設備。這樣的經費支出，不循正常預算管道進行，卻利用前瞻特別預算補助獎賞政府屬意的團隊，等於是政府在大內宣之外，還拿公帑當錢包；如此暗渡陳倉，政府還能受誰監督？

民眾黨質疑政府大內宣預算「該編的未編」，如觀光 局；「不該編卻編」，如促轉會和黨產會。這些，一則反映蔡政府施政本末倒置，二則凸顯它不惜挑撥仇恨、撕裂社會。當大內宣淪為濫權的工具，蔡政府也埋葬了民主政治的核心價值。