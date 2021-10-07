總統徵召？縣市長提名 正國會大老籲蔡說清楚

行政院副秘書長何佩珊（左）與內政部長徐國勇（右）6日前往立法院內政委員會備質詢。(記者蘇健忠／攝影)

民進黨 全代會工作小組近期密集開會討論2022縣市長提名 機制，上周正國會中常委陳茂松爆料，民進黨秘書長林錫耀在會中提到「蔡英文總統希望六都親自徵召」，遭黨中央否認；昨天工作小組會議突然停開，陳茂松面對媒體，要求林錫耀公布上周開會錄音檔案，「放出來給大家聽，就知道到底有沒有講？」

不過民進黨幹部指出，黨中央有重聽會議錄音，林錫耀並無在工作小組會議提及蔡英文有指示的內容。

民進黨對於未任滿的執政縣市首長提名，始終僵持不下，陳茂松認為應該回歸「公職人員提名條例」的全面初選機制，但是其他派系多數中常委主張「現任優先」。

陳茂松昨表示，上周開會前，林錫耀先找他進去辦公室談了半小時，當下他表明，民進黨提名應回歸母法，但林錫耀直說「層峰」希望明年六都市長都由徵召提名；陳茂松質問層峰是誰，但林支支吾吾沒說明。

接著正式開會，林錫耀一開頭就對所有中常委說，「陳茂松已經接受六都由徵召提名」，但陳當場說，若六都提名都要徵召，要由高層親自出來講，只要是蔡總統講，他就沒有意見，「但秘書長講的不算」。

●大新竹合併 內政部 ：八字沒一撇

另外，新竹市長林智堅先前拋出大新竹議題，黨內雜音不小，民進黨立委陳明文昨說，他不反對合併升格，但若為了新竹縣市合併要修法下修人數，「我就是有點意見」；內政部長徐國勇說，竹竹苗合併現在「八字沒有一撇」，內政部沒有要修地方制度法，對修法不表達態度，沒有討論、也沒有草案。

桃園市長鄭文燦昨說，他支持竹竹合併升格，升格恐須修法解套，但修法也會牽動126萬人口的彰化升格與否議題；他認為彰化可以另闢議題討論，而討論成熟的縣市先升格也不為過。