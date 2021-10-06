新聞評論／政府低級錯誤成日常 都是包商錯？

原畫面 外交部製作國慶影片被山友發現，標註「玉山主峰」的畫面，竟誤植成瑞士阿彭策爾山區（圖），事後雖更正，但國民黨立院黨團諷刺外交部變「出包部」。（圖：國民黨立法院黨團提供）

外交部發布的國慶影片「2021，台灣 有你」，將瑞士的阿彭策爾山誤植為玉山，被網友發現後引發批評。外交部二話不說，立刻把責任推給承製影片的包商；但隨即被外界起底，這家公司三年內連續獲得外交部四個「限制性標案」，質疑其間有不尋常背景。可議的是，外交部擔負外交重責，卻連自己的護國神山都不認得，竟敢用他國的山岳偽充，丟盡台灣的顏面。

這已非外交部首次在宣傳上出包。2016年的國慶酒會看板，要炫耀台灣夜市卻用了香港街景圖片，外交部也把責任推給包商。2017年新版晶片護照發行，則將桃園機場 航廈誤植為美國華府杜勒斯機場圖像，被民眾發現，成為笑談。這些錯誤，一則反映了包商的草率與投機，二則反映了外交部官員不學無術及驗收粗疏。拿著別人的風景資產冒充成自己的招牌，這種低劣而不誠實的宣傳心態，「台灣有你」又如何？

這家誤植玉山的包商「阿賴耶電影 公司」，是2018年10月成立，資本額僅100萬元台幣（約36.萬美元）。該公司取得的第一個標案，是外交部招標的一個攝製虛擬實境案；耐人尋味的是，該公司是在招標截止前五天才正式設立。其後三年，阿賴耶電影公司更連續透過「限制性招標」，取得外交部四個標案。亦即，這些標案似乎是專為該公司量身打造。無論如何，阿賴耶公司任意剪輯阿彭策爾山的空拍影像，不僅顯示它缺乏敬業精神，更暴露它以侵犯他人著作權為家常。而外交部所貪圖的，究竟是該公司的虛擬影像處理能力，還是它侵權盜用影片之廉價？

從農委會的「一四五○」事件開始，到「春露」幫台鐵打造新形象，到「幫推」、「投石」兩公司透過文化總會四年拿下政府8000多萬元台幣標案，再到「科學人」的萊豬廣告爭議，以迄阿賴耶的盜接影片，人們不斷看到新興行銷公司寄生在政府周邊吃香喝辣，以「宣傳」為名，不擇手段地混淆視聽，不惜造假。這個政府最厲害的地方，就是不斷地花人民的錢、洗他們的腦，讓百姓相信政府很會做事，並藉此養肥綠營的網軍。

玉山被誤植為阿彭策爾山，影片仍被外交部堂堂推出在國際放送，可見所謂的「本土」或「愛台灣」，在蔡政府官員或那些賴此維生的承包商眼中都不是什麼珍貴不可或移的信念，只要影像足夠華麗炫目即可。深一層看，撇開大內宣行銷不談，這些年政府「無所不外包」的各種標案，還扮演一個更重要的角色，那就是專供政府官員卸責之用。只要是標案出了問題，一律推給包商，政府就兩手乾乾淨淨，一點責任都不必沾染。例如，四年前的八一五大停電，是中油外包商巨路公司因更換卡片不當，造成大潭電廠停止運轉；太魯閣號事故，是包商違規施工使卡車滑落軌道，造成49死；核二廠二號機則是清潔人員移動椅子，因誤觸開關而造成停機，都無從究責。

試想，當一個政府的「低級錯誤」頻率高到這種地步，人們會覺得這部國家機器能正常運作嗎？當政府上上下下都在外包業務，任何錯誤都能順手推給包商，民眾能期待官員負起責任嗎？

諷刺的是，太魯閣號肇事包商李義祥，被發現使用「小畫家」軟體剪貼兩張假的圍堰圖片當成工程紀錄照片，遭判刑六個月。然而，這是在出軌事故後的抓鬼補救，已無濟於事。那麼，盜用阿彭策爾山影片的阿賴耶公司，事發後只發表一紙聲明道歉了事；如此，外交部的失職責任就算結清了嗎？