國慶影片包商3年拿5標案 外交部稱首度合作挨批鬼扯

阿賴耶電影有限公司設址在嘉義市，外觀為為一傳統透天厝住家、沒有招牌。（記者卜敏正／攝影）

外交部委外製作「2021，台灣 有你」國慶意象影片，因承包商阿賴耶電影 公司將玉山主峰誤植為瑞士Appenzell山區，引發批評。外界也質疑阿賴耶公司專門承包外交部的標案，外交部發言人歐江安昨表示，外交部今年首度與阿賴耶公司合作國慶影片，遭藍委李德維批評狡辯鬼扯，阿賴耶雖首度承包「國慶影片」，卻已是標到外交部的第五案。

台北中國 時報報導，李德維指出，阿賴耶電影公司在2018年10月4日成立時，立即在當年10月25日的虛擬實境影片標案中，順利擊敗對手得標，且至今一共得標五案件。

李德維表示，該公司也在成立後的隔年，立即獲得文化創意產業創業圓夢計畫80萬元台幣（約2.9萬美元）的補助，而在獲得補助後又馬上在外交部順利得標，「左手拿標案、右手拿補助」。

藍委賴士葆也質疑，國慶短片其實揭發另一個案外案，為何得標廠商是新成立的公司，卻連續三年取得外交部的限制性標案，且決標跟底價的金額一模一樣，確實「有貓膩」，這就是典型的圖利廠商。

賴士葆痛批，國慶影片出包還播出去了，這是丟臉丟到國際，而且沒有人把關，「可見吳釗燮的眼睛就是盯著怎麼樣刺激中國大陸，來換取他的官位的安穩，他沒有想其它的事情。」他也要外交部長吳釗燮好好的管一管外包廠商。

針對外界質疑阿賴耶專門承包外交部的標案，外交部發言人歐江安昨表示，阿賴耶今年是首度承包國慶影片，而過去民視、公視、中視等，都曾承包外交部國慶影片標案。標案依據政府採購法辦理，過程公開透明。