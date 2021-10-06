監察院砸490萬換LOGO 藍轟親綠意識形態

監察院。（本報資料照片）

監察院今年創院90周年，換上磚紅色的新LOGO，期盼未來能有一番新氣象，不過，卻遭國民黨 立委質疑「國家人權委員會」有600萬元（台幣，下同，約21.5萬美元）預算 挪用至監察院，其中250萬元用在新LOGO設計，估計監察院的新視覺設計總共花費達490萬元，砸大錢只為滿足親綠的意識形態，淪為行政院監察局，並呼喚「監察院長陳菊醒醒」。

本報系聯合報報導，監察院昨回應，新LOGO是藉由簡潔、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，展現監察院蛻變及新氣象。

監察院說，LOGO設計意象包含三個關鍵概念，分別為「百年風貌」、「與民交流與專業把關」及「時代精神及轉型更迭」，以極簡易記的形態，因應當代美學與符號溝通訊息氛圍，著重整體和諧及平衡，重新詮釋監察院的核心精神。

台北中國時報報導，藍委賴士葆表示，監察院砸大錢設計這些東西，只想消耗預算外，也想滿足親綠的意識形態，把國民黨時代留下來的東西改變，但監院已淪為行政院的遮羞院、監察局，漠視3＋11導致疫情 破口造成800多人死亡，「花媽人呢？」監察院只對於追打前朝有興趣。

賴士葆痛批，過去一年多，眼見行政權獨大到像極權國家無法監督的地步，陳菊彷彿沉睡一般，蔡政府讓所有獨立機關變成政黨的附隨組織，表面上獨立行使職權，其實是受制於行政權。他呼喚陳菊醒醒，擦亮監察院的招牌，當官員喪失良知，請找回國家良心的理念，監察院不要再沉睡，為不公不義的事情伸張正義。

藍委鄭麗文也怒嗆浪費公帑，為妝點門面竟花490萬，而LOGO設計也是非必要支出，沒有把錢花在刀口上，甚至挪用人權會預算，破壞預算精神，真的是惡霸房東，更凸顯人權會寄人籬下淪為監院小金庫。

對此，監察院表示，該標案包括監院LOGO、延伸之事務用品及傳播用品等設計與製作，期藉由新款LOGO，提升監院對外新形象及新氣象。