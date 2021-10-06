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新聞眼／「回鍋倫」大用人馬 恐埋藍營分裂炸彈

記者劉宛琳、李光儀
新任國民黨主席朱立倫（右）5日就任，台東縣前縣長黃健庭（左）接任黨秘書長。（本報資料照片）
新任國民黨主席朱立倫（右）5日就任，台東縣前縣長黃健庭（左）接任黨秘書長。（本報資料照片）

國民黨中常會5日通過新任主席朱立倫一級主管任命案，朱晉用最年輕黨務主管成最大亮點，不過，「朱家軍」全面進駐黨中央，掌握媒體、組織、選舉、青年和地方派系，黨內除對秘書長黃健庭「黨性不堅」提出質疑，青壯派北市議員也感嘆「幕僚世代被跳過」；才因選舉有分裂之虞的國民黨，恐再度埋下難以團結的不確定因子。

相對於江啟臣的人事考量黨內勢力平衡，朱立倫充分展現「完全掌握黨務」的企圖心，重要職位幾乎都由朱系人馬擔任。

此次人事的亮點之一，應是朱找來林祖嘉、黃介正，都是學術圈輩分頗高的學者，也都曾任陸委會副主委，分掌大陸及國際部，凸顯朱陣營宣稱要展現兩岸與國際政策的厚度，也顯示朱對這兩個單位「獨當一面」的期許。

最受質疑的黃健庭，2020大選力挺郭台銘，甚至差點成為郭的副手，隨後又接受蔡總統提名監察院副院長，幾度要出走，造成黨內「韓家軍」極度反彈。這些紀錄，對黃未來在黨內創造人和、留住人才，已形成不小的挑戰。

新任組發會主委許宇甄與雲林張榮味系統交好，但黨內也質疑，地方派系人馬未來如何帶動所有地方黨部？雖然許在人脈經營上備受肯定，但背後的派系色彩，能否讓黨內各地方勢力信服，仍需觀察。

至於專任副祕書長江俊霆、文傳會主委凌濤，都是從朱立倫在桃縣府或新北市府時代就一路跟隨的核心幕僚，但兩人組織、媒體大權一把抓，由上而下傳達朱立倫的意志，也被質疑朱把「個人競選辦公室」搬到黨中央。若再加上新任革實院長林奕華也屬「朱系」，則整體來看，江啟臣時兼顧馬、吳、郝、朱等勢力平衡，已不復見。

朱立倫甫上任，他口中的「必勝藍」，能不能夠在人事布局和黨務改革上成為黨內最大公約數，考驗著「回鍋倫」的領導力。

國民黨 江啟臣 提名

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