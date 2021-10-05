黑白集／朱主席 應多看看票沒投自己的人

國民黨主席朱立倫。（記者賴香珊／攝影）

朱立倫5日就任國民黨 主席。前有民進黨獨大，後有民眾黨瓜分票源；內有路線分歧，外有「轉型正義」鬥爭，還要面對罷免、公投及接下來的關鍵大選；當下的國民黨，說「危機四伏」已不足以形容。

過去七年，國民黨換了五次黨主席，平均每人任期僅一年多。除凸顯國民黨風雨飄搖，每次主席更替，也形同黨中央「砍掉重練」。每個黨主席幾乎都是「獨立個體」，上台主席贏者全拿，卸任主席冷眼旁觀。這些國民黨的「大人們」，連表面團結都做不到，更別提攜手改革。這次會不一樣嗎？

從先前的朱立倫、洪秀柱、吳敦義 再到江啟臣 ，其實不是沒有成功的機會，但他們和團隊做不到「截長補短」的基本功，因而無法發揮一加一大於二的效果。每個黨主席都宣稱要「促進團結」，但最後的罩門，仍是不團結。

這次選戰，朱立倫獲得黨內表態者一面倒的支持，但得票卻仍未過半。這意味，朱立倫更須要把焦點放在「票沒投給自己的人」。江啟臣和朱立倫路線差距不大，知識藍、務實藍形象相仿，但仍有近兩成投江不投朱；朱立倫如何凝聚這股力量，比鞏固派系更重要。

朱立倫能否做到他所承諾的「團結所有黨內力量」，關鍵就在他是否能扮演「最大公約數」，在黨意和民意間取得最大值。