故宮傳改隸文化部 院長吳密察支持

故宮院長吳密察。(記者杜建重／攝影)

故宮傳出將改隸文化部，引發熱議，故宮正委託學者進行最適組織型態研究計畫。故宮院長吳密察昨赴立院報告業務時說，該研究計畫期末報告預計10月底出爐；他個人則支持故宮改隸文化部，但改隸後以何種形式出現，有各式各樣的可能。

立委黃國書表示，根據該研究計畫的期中報告，在世界上國家級博物館 組織型態中，羅浮宮比較像政府單位，其他如大英博物館等多為法人組織型態經營。若研究後發現故宮最適合的型態是行政法人，故宮會依此方向推動組織改造？

吳密察說，法人和政府組織的差別在於用人和經費的彈性，但每個國家的行政法體系不同，無法直接對比。行政法人在台灣 有很好的成功經驗，也有不足之處。他舉例，現為行政法人的兩廳院，最大的財產是擁有高規格高標準的空間；而故宮最重要的財產是文物，如何將這些文物列冊編入行政法人之中，恐怕是轉為行政法人會遇到的重大問題。

立委林奕華表示，故宮不能只用一個研究報告便決定組織如何改造，必須多做幾份研究報告；未來還應要開公聽會。

吳密察表示，此一研究報告只提供行政院決策參考材料之一，包括行政法體系的考慮、每個機構的實力、條件與對未來的想法等，也都必須納入決策考量。他強調，故宮改制一定會廣納大眾意見，因為博物館是具公共性的地方。

吳密察還說，故宮組改議題自行政院諮詢過後，未再和行政院進一步討論，目前無特定組改期程，仍須等待行政院對國家組織架構的整體規畫。