我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

故宮傳改隸文化部 院長吳密察支持

記者陳宛茜／台北1日電
故宮院長吳密察。(記者杜建重／攝影)
故宮院長吳密察。(記者杜建重／攝影)

故宮傳出將改隸文化部，引發熱議，故宮正委託學者進行最適組織型態研究計畫。故宮院長吳密察昨赴立院報告業務時說，該研究計畫期末報告預計10月底出爐；他個人則支持故宮改隸文化部，但改隸後以何種形式出現，有各式各樣的可能。

立委黃國書表示，根據該研究計畫的期中報告，在世界上國家級博物館組織型態中，羅浮宮比較像政府單位，其他如大英博物館等多為法人組織型態經營。若研究後發現故宮最適合的型態是行政法人，故宮會依此方向推動組織改造？

吳密察說，法人和政府組織的差別在於用人和經費的彈性，但每個國家的行政法體系不同，無法直接對比。行政法人在台灣有很好的成功經驗，也有不足之處。他舉例，現為行政法人的兩廳院，最大的財產是擁有高規格高標準的空間；而故宮最重要的財產是文物，如何將這些文物列冊編入行政法人之中，恐怕是轉為行政法人會遇到的重大問題。

立委林奕華表示，故宮不能只用一個研究報告便決定組織如何改造，必須多做幾份研究報告；未來還應要開公聽會。

吳密察表示，此一研究報告只提供行政院決策參考材料之一，包括行政法體系的考慮、每個機構的實力、條件與對未來的想法等，也都必須納入決策考量。他強調，故宮改制一定會廣納大眾意見，因為博物館是具公共性的地方。

吳密察還說，故宮組改議題自行政院諮詢過後，未再和行政院進一步討論，目前無特定組改期程，仍須等待行政院對國家組織架構的整體規畫。

博物館 台灣

上一則

國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

下一則

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

延伸閱讀

台立委提議 野柳女王頭進故宮當新國寶 院長急喊：不敢

台立委提議 野柳女王頭進故宮當新國寶 院長急喊：不敢
橙縣寶爾博物館獲百萬元捐贈 用來支持文化教育

橙縣寶爾博物館獲百萬元捐贈 用來支持文化教育
北美最大的影藝學院博物館在洛市開幕 有華資虛擬展廳

北美最大的影藝學院博物館在洛市開幕 有華資虛擬展廳
保時捷Sound Night數位回歸 經典款與傳奇車手共襄盛舉

保時捷Sound Night數位回歸 經典款與傳奇車手共襄盛舉

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄

影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明