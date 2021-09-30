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美日星致賀 朱立倫：國民黨回來了 首戰刪Q、立院攻防

台灣新聞組／台北30日電
國民黨主席當選人朱立倫（右）舉辦台北感恩茶會，立委蔣萬安（左）出席表達支持。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨主席當選人朱立倫（右）舉辦台北感恩茶會，立委蔣萬安（左）出席表達支持。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨中常會昨通過新當選主席提前就任案，下周二（10月5日）黨主席交接。主席當選人朱立倫昨出席台北市感恩餐會表示，除中國大陸賀電外，也收到美國、日本、歐盟和新加坡的各國賀電，現在國民黨不但能重啟兩岸溝通的平台和交流管道，也重新受到國際的重視，「朱立倫回來了，國民黨回來了」。

對於朱就任主席後最迫切要處理的議題，黨務交接人士表示，會把焦點鎖定在「罷免陳柏惟」和「立法院攻防」。據透露，朱立倫10月3日就將南下台中「刪Q總部」，整合各方資源投入罷免動員，這也是朱上任後的第一戰。

蔡英文總統昨天主持民進黨中常會也提到國民黨新主席出爐，除給予祝福，期待在民主機制下，未來政黨競爭可以更理性、就事論事。

至於有民調顯示，陳柏惟罷免案距離罷免成功門檻尚有差距，朱立倫說，陳柏惟在立法院脫序演出，完全不關心台中海線，大家應罷免不適任立委。

朱此次選舉對手張亞中則說，雖然選舉輸了，但民調很高，「我已經贏了」。被問到朱是否有邀任黨職，張亞中爆料說，朱當面問他：「你不會選高雄市吧？」他回答現在沒有考慮，因為自己更在乎黨的理念和路線。

針對藍營鎖定罷免陳柏惟，民進黨秘書長林錫耀昨在民進黨中常會表示，地方黨部會與台灣基進合作，「全力動起來」，幫陳柏惟挺過罷免危機。多個推動母語的團體代表，昨至立院前力挺陳柏惟使用台語質詢，並呼籲國家語言即時通譯應制度化。

前立委顏寬恒受訪說，會投入擔任「刪Q」志工，是因「地方找不到陳柏惟」。對於陳不時言論挑釁，顏寬恒說，陳柏惟的荒腔走板有目共睹，「言行舉國皆知」，「他不值得我說重話」。

另外，國民黨立院黨團日前杯葛行政院長蘇貞昌施政報告失利，黨團成員昨拜會立法院長游錫堃，質疑立院議事人員偏頗，且副院長蔡其昌主持議事不公，要求將蔡移送紀律委員會。游允諾，今天會給國民黨團檢討報告。

國民黨 民進黨 民調

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