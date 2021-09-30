疫情下出境逾期將除籍 台商憂不能投票

因新冠疫情，部分在陸台商已整整兩年未返台。圖為年初台商家屬返台。(本報資料照片)

「今天再回不去，很多人就兩年沒有回台了！」台商圈昨躁動，前年趁大陸十一長假返台與家人團聚，誰料年底爆發新冠肺炎疫情，就此一別已整整兩年。依台灣法規，超過兩年未入境，就要被「遷出戶籍」，台商急了，屆時不只沒健保，擔心連明年地方選舉也可能會喪失投票 權，因此串聯在公共政策網路參與平台發起提案，呼籲防疫 期間，停止對居住海外者「出境超過兩年遷出戶籍」等限制。

陸委會昨回應，內政部 曾指受疫情影響，許多海外國人不便返台，超過兩年未入境，遭依法「遷出戶籍」，這是為了正確戶籍資料，但民眾不必擔心，只要出境未逾四年，一回台立即可參加健保。

至於選舉權問題，涉及被「遷出戶籍」者的選舉資格認定，是否適用「須在當地設籍四個月以上」之規定，需由戶籍法和選罷法的權責機關內政部說明。

內政部次長陳宗彥表示，「戶籍法」第16條針對逕行遷出有明文規定，並無遇特殊狀況給予彈性的規範，內政部去年在立法院備詢時已多次說明。

台商說，明年有縣市長跟縣市議員選舉，一旦因超過兩年未返台被遷出戶籍，豈是「立即恢復」可解決的；根據選罷法規定，地方性的選舉須在當地設籍四個月以上，才能有投票權。

有台商算日子，如果想參與明年縣市長投票，依照現行防疫規定，得在明年1月11日前回台一趟，隔離14天後，申請恢復戶籍，然後再飛回海外工作。在縣市長投票前22天（14天＋自主7天），再飛回台灣，才會有投票權。但這麼一來，時間、人力、交通成本太過高昂，沒有幾個人負擔得起。

眼看成為防疫下的犧牲者，台商發起串連到公共政策網路平台提案，呼籲正視海外台商台胞困境。