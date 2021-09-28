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台加入CPTPP 5年出口可增500億？綠委打臉陳吉仲

記者彭宣雅／台北28日電
農委會主委陳吉仲。（中央社）
農委會主委陳吉仲。（中央社）

台灣向CPTPP提出申請，農委會主委陳吉仲說，台灣農產品目前出口到CPTPP會員國年約15億美元、進口41億美元，加入後五年出口會增加500億元，但這說法連民進黨立委都質疑。林岱樺要陳吉仲不要美化數字，邱議瑩也要求農委會應更精算對農業的衝擊，蘇治芬則說不希望農業變成祭品，應有配套或創造其他優勢。

林岱樺說，從WTO、ECFA到現在CPTPP，農業因應政策多換湯不換藥，大部分就是要求加值轉型，但實際上轉型牛步化，唯一就是發錢給農民、補償損失；且農產品去年外銷金額增加，很大一部分是來自出口中國大陸，若不過度依賴大陸市場，減少的部分也應要去面對。林岱樺還說，加入CPTPP後，農產品零關稅時，相關貿易國進口也會更大量；且若沒辦法加入時備案如何，要求陳吉仲談農業衝擊時不要美化數字。

邱議瑩說，五年500億元是怎麼算出來？要求農委會應更精算對農業的衝擊。蘇治芬說，不希望農業變成國家加入CPTPP的祭品；日本加入後國內反彈聲浪也很大，但日本推出許多關鍵政策，讓日本農業受損降到最低，或要創造其他優勢。

陳吉仲說，加入後零關稅，當然會進口更多，就是要把基礎工作做好；像如果不是去年疫情，過去四年農業出口有6%到7%的成長，增加兩、三百億元，過去四年都做到了，且可把冷鏈體系、初級加工、農民、產銷班、集貨包裝場、外銷業者都扣在一起。

他說，另外就是低關稅化，出口到CPTPP國家平均有200億效果，這還是低估，沒有把關稅降低、價格降低可增加出口的算進來，也還不算豬肉與豬肉製品未來會增加的部分。

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