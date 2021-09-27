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質疑高虹安學歷遭打臉 「翁達瑞」放話挑戰高指導教授

記者吳亮賢／台北27日電
民眾黨立委高虹安。(圖：高虹安辦公室提供)
民眾黨立委高虹安。(圖：高虹安辦公室提供)

一名自稱美國大學教授的「翁達瑞」日前在臉書質疑，民眾黨立委高虹安的博士學歷被其指導教授李傑除名，不過被李傑發表聲明打臉。事隔三天，翁達瑞今在臉書表示，要收回「高虹安被指導教授除名」的說法，並因為此說法帶給高的困擾「說聲抱歉」，不過他仍質疑高虹安的論文品質及學位，更揚言在二十四小時內發表專文回覆李傑。

雖然翁達瑞向高虹安道歉，但他仍說，高虹安「論文品質」的爭議不會就此打住。「只要妳仍在政壇，這個爭議會如影隨形。不管妳參加什麼選舉，對手都會拿妳博士論文的文法錯誤做文章」。他更批評，高的博士論文極不嚴謹，一定可以找出更多的問題，不只是文法錯誤，還可能包括資料不實、分析草率、甚至學術不倫。「這些都是很好的選舉話題」。

翁達瑞表示，高虹安未來的政治路會有人用放大鏡檢驗其博士學位，因為藏有不少玄機，例如「大學與研究所都唸資工，為何博士改修機械工程？」、「博士修了七年，為何英文程度這麼差，但論文卻可獲得指導教授的認可？」、「取得博士後，為何湊巧與指導教授先後加入鴻海？」他更向高虹安喊話，若想在政壇發展，對上述玄機必須說明，或可以選擇急流勇退，「妳是個上進的年輕人，政壇之外仍有一片天」。

另一方面，翁達瑞也稱讚高虹安，這三天表現值得肯定，「一反伶牙俐嘴的性格，舉止低調到不行。她不只臉書沒有相關貼文，更沒有對我惡言相向」，他表示，對高虹安的評論就到此為止，「既然李傑發了聲明，剩下的就是我和他兩個大人的事」，回覆李傑的專文，會在二十四小時之內貼出。

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