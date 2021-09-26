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黑白集 / 抹黑高虹安學歷 「塔綠班」果然不假

黑白集
立委高虹安說，民進黨支持者對她鋪天蓋地的攻擊，反而讓塔綠班成為刻在民眾心底的名字。（記者江良誠／攝影）
立委高虹安說，民進黨支持者對她鋪天蓋地的攻擊，反而讓塔綠班成為刻在民眾心底的名字。（記者江良誠／攝影）

民眾黨立委高虹安唱了「塔綠班之歌」引發綠營圍剿，綠網軍引用美國大學教授「翁達瑞」的說法反擊，指高虹安的美辛辛那提大學博士學歷已遭其指導教授李傑除名。但是，民眾黨黨團旋即出示李傑的聲明駁斥，李傑稱高虹安是他優秀的學生。

「塔綠班之歌」確有一詞具侮辱意味，高虹安應邀同唱或欠深思。但相形之下，綠營引述不實消息抹黑高虹安，則是低劣的造謠。何況，蔡總統的「學位門」爭議仍未釐清，綠營同一批人極力幫她辯解，卻又用更糟的手段來誣蔑他人學歷，絕對是雙標黨作為。也難怪，許多網友談到高虹安事件，都說「塔綠班」果然不假！

「翁達瑞」是以李傑在學術履歷中列舉的博士生並無高虹安，而質疑她的學歷。事實上，相關資訊很容易在大學系統裡查證得到，翁達瑞是以偏概全；何況，高虹安的論文在Google學術搜尋中被高度引用。對比之下，「翁達瑞」既非其真名，他自稱「美大學教授」又說不出任教哪所大學，卻常以假名在政治事件中幫蔡英文擦脂抹粉，再由綠營網軍引述其言論轉供國內消費。這種手法，利用民眾「崇美」的心理進行操作，是想洗腦誰？

一首「塔綠班之歌」，讓隱身鍵盤的綠營網軍玻璃心碎滿地；高虹安的博士學位，也是讓塔綠班現形的照妖鏡。

美國 蔡英文 Google

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