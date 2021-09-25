學者：黨內整合 新主席首要挑戰

學者分析國民黨新任黨主席將面臨四個挑戰，首務是黨內整合問題。(記者李成蔭／攝影)

國民黨 主席選舉結果今天揭曉，因選舉過程中主要候選人間火花四射，學者認為，黨內整合是新任主席一上任就必須馬上面臨的考驗，此外，明年選戰布局、與民進黨抗衡的作戰能力，都要提前布局。

中山大學教授廖達琪表示，國民黨新任黨主席首要挑戰就是「黨內整合」的難題，這次選舉期間，候選人朱立倫、張亞中與江啟臣 內戰的砲火凶猛，內耗黨的元氣，不同支持團體間種下心結，若無法整合，黨內就存有裂痕。

廖達琪說，國民黨接下來還有10月罷免台灣 基進立委陳柏惟、年底的反萊豬等公投，以及明年的2022地方九合一選舉等政治任務，場場硬戰，整合的國民黨都不一定能贏，更何況在各據山頭、互相掣肘的當前黨內氛圍下，要贏談何容易。

台大政治系教授王業立則表示，國民黨新任黨主席可預期的將面臨四個挑戰，首先是黨內整合的問題，主席選舉期間的互相攻擊，黨內瀰漫分裂氛圍，選後要如何團結整軍，是馬上要面對的問題。

此外，王業立指出，黨內包含兩岸等路線、政策定位，新任主席應有魄力處理，如何讓目前被定位為傾統的形象，與國民黨尋求扮演台灣穩定的力量取得折衷，讓政治光譜往中間走，解決在台灣開拓票源局限的問題，也是新主席重要任務。