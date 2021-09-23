棄朱保江？江啟臣：操作棄保太自私 黨員討厭分化

國民黨主席江啟臣。(圖：《POP撞新聞》提供)

國民黨 主席選舉即將投票，由於候選人張亞中的崛起，「棄江保朱」操作態勢明顯。尋求連任的黨主席江啟臣 強調，黨內選舉要選到操作棄保，是操作者沒自信和太自私，他認為不用擔心會發酵，因為黨員討厭分裂、分化國民黨，大家可以接受良性競爭，但無法接受惡質的黨內選舉操作。

江啟臣上午接受廣播主持人黃暐瀚專訪表示，若黨內選舉要選成這樣，那總統提名 不就是要棄誰保誰，陣前換將？又要再度重演一次嗎？不要低估黨員的智慧。江強調，操作棄保沒有影響到他的支持者，有些還回籠，認為黨不能內鬥內行讓人看笑話，怎麼會自己內部選舉打得比打民進黨還要兇？

江啟臣說，基層擔心的棄保是選後「團結不保」，無法團結，所以最近很多基層黨員反過來去想，選A、Ｂ選後會不會分裂，要選一個「選後馬上分裂」還是「選了2024會分裂」，所以「選我(江)最安心」，至少過去17個月國民黨沒有分裂，也爬起來了。

對於自己的民調目前沒有領先，江啟臣說，他還是很平常心看待黨內選舉，但他的心情就是奮戰到底，「這張票不是為我投下新的票，而是為整個年輕世代投下新的票」，這張選票是啟動國民黨的未來。哪一位黨主席能真正影響國民黨未來10年，黨員想看到的不是現階段1、2年的國民黨。

江啟臣說，這段時間，朱立倫和張亞中廝殺嚴重，造成許多黨員不想表態，可能到選舉當天才會表達對國民黨的期待和愛。他強調對自己還是非常有信心，過去這17個月的努力和所走過的路，大家會去回想，雖然選舉有些激情，但大家還是會回歸理性的思考。

江啟臣對黨員喊話保證，他連任黨主席就是公正無私、戰鬥到底，希望年底公投拚過，2022勝選，2024重返執政，「任何一點我做不到就是下台」。

此外，針對上周有議員在政論節目指江啟臣會退選，江強調，這是惡質操作，沒查證就在電視上放話，他除了要表達最嚴正的抗議，也強調自己絕對不會退，會選到底拚到底。