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藍黨魁戰倒數 江打未來性 朱有3重心 張拚起飛

記者李光儀／台北22日電
國民黨主席選舉9月25日投票，選戰進入最後衝刺。(本報資料照片)
國民黨主席選舉9月25日投票，選戰進入最後衝刺。(本報資料照片)

國民黨主席選舉投票周六登場，選戰進入最後衝刺。對於選情，四位候選人都不敢說有必勝把握，卻也都抱持審慎樂觀態度，最後階段衝刺，朱立倫有「三大重心」，江啟臣主打「未來性」，張亞中要拚「戰機起飛、飛得更遠更穩」，卓伯源把重點放在積極開拓自主性黨員票。

自我選情評估，最樂觀的是聲勢最高的張亞中。張亞中形容自己「就是一架戰鬥機」，但過去缺的是機場和跑道，所以無法起飛，辯論會後給了他機場跑道，他已順利起飛，自認有相當勝算。

他強調，近來幾次網路民調，自己都領先，就顯示這個趨勢。選戰最後衝刺，他會加強拜訪基層，並證明自己是能飛得更遠更穩戰鬥機，有領導力、行政能力，會讓國民黨更強，而不是讓黨分裂或衰弱。

江啟臣自認強項在自主性黨員，將主打「未來性」，訴諸回歸主席的任務、改革不能回頭、國民黨一切都朝好的方向發展。幕僚指出，這些訴求確實是針對朱立倫，如果主席無法保持中立客觀，就會對權位有所分配，對政黨來說不是好事。策略上，江啟臣將會以空戰為主，陸戰為輔，盡量安排接受媒體訪問，讓黨員更了解過去一年做了什麼、未來怎麼做。

選戰最後階段，朱立倫幕僚羅列「三大重心」：砲口向外、勤跑基層、團結氣氛。幕僚透露，地方很多黨員也替朱抱屈，認為現在變成「朱立倫一人全力打民進黨，另外三人全力打朱立倫」的氣氛，意外幫朱催票。對於選情，朱陣營步步為營，不敢掉以輕心，目前的基本策略仍將砲口對外，把民進黨當成主要攻擊點，並勤走基層、強調團結。

卓伯源則對選情充滿希望和樂觀，他認為，國民黨主席需要一個接地氣的新鮮面孔，國民黨從來沒有出現「布衣型的國民黨主席」讓全國民眾耳目一新；他可以做到創新改革的國民黨，一直採取「地方包圍中央、鄉村包圍城市」的策略，積極開拓自主性黨員的選票，將是他的獲勝之道。

國民黨 江啟臣 機場

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