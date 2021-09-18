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首例 中影付國庫9.5億 與黨產會訴訟和解

記者賴佩璇／台北18日電
位於台北市西門町的新世界大樓，是中影的不動產。(本報資料照片)
位於台北市西門町的新世界大樓，是中影的不動產。(本報資料照片)

不當黨產處理委員會認定中影公司為國民黨附隨組織，因此中影所有118億(台幣，下同，約4.2億美元)資產被全數凍結。中影不服提告，台北高等行政法院昨天開庭，由於雙方已簽訂行政契約，受命法官確認本件和解無妨害公益等事由後，也成立訴訟上的和解。

黨產會認定中影為國民黨附隨組織，並推定中影特定財產為不當取得財產，因而全部凍結、禁止處分，須先向黨產會申請許可才能動支。中影不服，提行政訴訟欲撤銷原處分，並聲請停止執行。

在漫長的訴訟過程中，今年歷經近兩個月的協商，黨產會與中影於今年8月24日簽署行政和解契約，中影同意給付國庫新台幣9億5000萬元，並且將2006年4月27日之前的影片資產移轉國有。

這是黨產條例施行五年來，第一件以締結行政契約方式取代司法訴訟解決的黨產處分案，也是黨產會追討迄今，最大的一筆國庫進帳。中影當時發布新聞稿表示，將不再有涉及不當黨產與政黨附隨組織的疑問。

由於雙方已簽訂行政契約，黨產會委任律師表示，由於黨產會成立的目的在於轉型正義，而轉型正義的重要內涵是真相發現及和解，雙方成立和解契約之後，對於真相有做一定程度的釐清，另外也沒有損害到國家利益。

中影委任律師指出，迄今尚未完成匯款入帳，台銀昨天會開董事會討論中影融資，已給台銀付款指示書，能動撥時就直接匯入黨產會指定帳戶。受命法官林淑婷確認本件和解無妨害公益等事由後，昨也成立訴訟上的和解。

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