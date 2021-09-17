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2400億軍購「分5年列特別預算」 藍批文字遊戲

台灣新聞組／台北17日電

行政院昨通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，擬在年度預算額外規畫上限2400億元，分五年以特別預算方式編列執行。國防部指出，所採購的八項10個案子皆是國產自製；國民黨立委賴士葆抨擊，這不僅是規避政府總預算的舉債上限，更是以文字遊戲讓破表的軍費「看起來沒這麼可怕」。

行政院發言人羅秉成強調，草案列優先法案，將遵守財政紀律，不會債留子孫。

國防部指出，條例中所定的海空戰力採購項目，包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇，以及海巡艦艇加裝戰時武器系統。

國防部副部長王信龍表示，要用5年的時間把所需的系統裝備建置完畢。他指出，這八項目中有10個案子，都是關鍵戰力，現階段預算編列已有規畫，當預算送進國會時，會再對外做合理說明。至於八項10個案子中，他強調皆是國產自製，預計採購的精準飛彈中，包含雄風、天弓、天劍系列飛彈。

中國時報報導，國民黨立委溫玉霞說，陸軍新型野戰防空系統、天弓三型、機動飛彈車、雄二案及沱江級艦案等四項國造武器，竟未出現於明年預算，而是由國防部逕自移到特別預算，這筆特別預算一旦不過，多項國造武器將斷糧，這等於是要立院「不得不」照單全收。

賴士葆指則出，蔡政府編列的特別預算，前瞻8400億、紓困8400億、66架F-16V戰機2472億，加上此次2400億，總計已破2兆，比年度總預算還高。

預算 國防部 國民黨

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