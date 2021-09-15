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蔡英文林智堅柯建銘同框 催生大新竹有譜?

台灣新聞組／台北15日電
新竹市長林智堅（從右至左）、蔡英文總統、立法院民進黨團總召柯建銘14日到新竹造訪華德福幼兒園，三人同框為大新竹合併添想像空間。（記者王駿杰／攝影）
新竹市長林智堅（從右至左）、蔡英文總統、立法院民進黨團總召柯建銘14日到新竹造訪華德福幼兒園，三人同框為大新竹合併添想像空間。（記者王駿杰／攝影）

新竹市長林智堅拋出大新竹合併議題後，蔡英文總統、立法院民進黨團總召柯建銘首度在新竹合體同框，三人昨造訪位處新竹縣市交界的華德福幼兒園，格外引發聯想。蔡英文說，新竹市創許多全台典範，政府推「零到六歲國家一起養」政策，這個目標「交給智堅是沒有問題的」；林智堅則表示，感謝總統支持。

林智堅表示，竹科扮半導體產業最重要戰略地位，面對全球供應鏈重組，大新竹也是重組時候，希望藉由合併讓事權統一、財政資源更豐沛。

對於新竹縣市合併議題，蔡英文說，攸關國家整體規畫，除了要考慮民意，在法制面的配套措施，還有其他多處的考量，必須有審慎嚴謹討論。柯建銘指出，新竹縣市合併的議題不是新概念，新竹縣長楊文科加碼竹竹苗合併升格倒是一個題目，為了大新竹發展，共同來讓城市脫胎換骨。

蔡、林、柯三人同框再加上民進黨團幹事長劉世芳昨天說，新竹縣市已經是台灣高科技重鎮，推動合併升格絕非因人設事。民進黨團書記長蔡適應建議，新竹縣市合併升格水到渠成，可以先行，之後再與苗栗策略合作。此說法引來在野質疑政治風向有蓄意營造「第七都，新竹先行」的氛圍，國民黨團質疑因人設事，昨集結新竹縣市與苗栗縣立委呼籲2026年再推動合併。

國民黨新竹縣立委林為洲表示，要合併升格，竹竹苗、花東都應考量，全國政府也應兩級化，2026才是最好時機。苗栗縣立委徐志榮也說，要參選2022年的地方人士都已在經營，現在合併，情何以堪，應該2026年再推動。

新竹縣立委林思銘表示，新竹縣市合併只會成為「迷你第七都」，應把共同生活圈的苗栗拉進來，人口、幅員與產業串聯才有意義，否則其他縣市也談合併，「全台都是都」，有何意義？。

有意參選新竹市長的時代力量立委邱顯智說，林智堅一直刻意略過苗栗，竹竹苗為北台灣重要科技廊帶，不懂為何刻意切割？

前台南縣長蘇煥智說，「升格造成的後遺症嚴重，現在都還在懺悔、檢討跟反省」，與其討論升格第七、八都，更應該全面改革地方制度。

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