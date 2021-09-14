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黑白集／新威權現形 「民主綠」成最大嘲諷

黑白集
國慶籌備委員會日前發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，未見國旗、國號。（圖：內政部提供）
國慶籌備委員會日前發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，未見國旗、國號。（圖：內政部提供）

今年國慶主視覺，不出預料，「國旗色」藍白紅又消失了。蔡政府執政以來，國慶主視覺配色年年不同，但永遠有綠色，今年還取名「民主綠」。綠色常被賦予春天、大地、生態、和平等意涵，綠色也是伊斯蘭教的傳統顏色；但民主和綠色扯上關係，蔡政府堪稱舉世首創。

蔡政府國慶迴避國旗配色，美其名多元創意，但獨鍾綠色卻露了馬腳。綠色是民進黨代表色，其實就是要用「綠色」成為新的國家認同；冠上「民主綠」，更是暗示只有綠色的民進黨才代表民主。

但民進黨真的代表民主嗎？蔡政府嘴裡喊民主，卻走向新威權。以「轉型正義」為名，清算在野黨；以國家安全為名，醜化不同意識形態；藉口打假訊息，箝制言論自由；把獨立機關都打造成東廠，還把公投重新關回鳥籠，無一不是「打著民主反民主」。

與其說「民主綠」，不如說只有民進黨有權定義民主。在綠色執政下，民主是用來捍衛政權的幌子，而不是應該捍衛的價值。台灣民主化30餘年，「綠色恐怖」逐漸取代「白色恐怖」；「民主綠」成了最大的嘲諷。

 色彩無對錯，蔡政府卻處心積慮堆砌各種正面形容詞到綠色上；只是形容詞再多，都無法改變一個事實，那就是民進黨沒把綠色調成民主的顏色，只把綠色抹成民主的笑話。

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