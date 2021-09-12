「大新竹」與台中「瓜分苗栗」 林智堅被批機關算盡

竹竹苗合併升格研商會議11日登場，新竹縣長楊文科（右六）、苗栗縣長徐耀昌（左六）率眾人握拳力拚第七都。徐耀昌還嗆缺席的新竹市長林智堅「年紀輕輕機關算盡」，竟要將苗栗一分為二。（記者巫鴻瑋／攝影）

新竹縣長楊文科發起的竹竹苗合併升格研商會議昨登場，三縣市首長卻獨缺新竹市長林智堅。楊宣布達成六點結論，支持三縣市合併升格為直轄市，但譴責執政黨因人設事，違背法治精神與程序正義；苗栗縣長徐耀昌更怒嗆林「年紀輕輕就機關算盡」，竟要將苗栗一分為二，甚至一度激動敲桌。

林智堅昨另外安排視察疫苗 施打站和防颱作業等行程，被視為「技術性」缺席。會議一開始，楊文科就開酸林智堅，前天派了愛將陳建名、劉康彥等議員送花鼓勵，不如親自來參加會議，林智堅最該來表述升格理念及具體做法，否則如何讓眾人支持？

新竹縣長楊文科主張竹竹苗合併升格，新竹市長林智堅（左）11日反問，楊文科政策轉彎，是否受到黨的壓力？（記者張裕珍／攝影）

苗栗縣長徐耀昌：從政要厚道一點

徐耀昌說，前天林智堅曾與他通過電話，希望先讓新竹縣市合併，「把我們苗栗縣當作什麼？」徐更爆料，林提出把竹南、頭份的苗北地區畫進新竹，苗南則歸為台中，「新竹縣跟苗栗合不行嗎，改竹苗市可以嗎？」

對於大新竹合併竟是將苗栗「腰斬」，徐耀昌激動批評林智堅，「年紀輕輕就機關算盡」，呼籲從政要厚道一點。

楊文科說，會中達成竹竹苗合併升格為直轄市、修正財政收支畫分法、成立升格第七都直轄市推動委員會等共識，但執政黨想為特定人士量身訂做、因人設事，違背法治精神與程序正義，大家共同譴責；如果執政黨、林智堅執意只討論新竹縣市合併卻排除苗栗，林要提出升格直轄市的理念及具體作法，並先與新竹市民溝通取得共識，三縣市再來討論。

昨天除了林智堅未現身，受邀的民進黨 立委柯建銘、邱泰源也缺席。時代力量立委邱顯智說，他贊成大新竹合併，但反對因個人而修改地方制度法。民眾黨立委賴香伶說，身為苗栗女兒，她不能接受林智堅「瓜分苗栗」主張，應務實面對竹竹苗合併，一起修改財畫法，無法接受倉促、貿然合併。

面對會議結論，林智堅說，站在新竹人立場，他會持續推進，但對楊文科的政策轉彎感到相當不解，原本兩人都對竹竹合併升格有共識，如今變竹竹苗升格，不解楊是否受到黨的壓力？

林智堅也說，他打給徐耀昌是基於尊重，自己是主張竹竹合併，對徐談話感到意外、遺憾。

民進黨新竹市黨部主委陳建名説，楊文科政策轉彎顯然是受到國民黨 壓力，徐耀昌說法也很兒戲，「證明國民黨只是想讓大新竹合併升格的議題破局」。