黑白集／大新竹升格：濫發的白金卡

新竹縣市合併升格議題發酵，綠營宣布展開「一周一鄉鎮市區宣講」。（記者張裕珍／攝影）

新竹市長林智堅拋出縣市合併，「大新竹」升格第七都的構想。外界認為他在為自己續任造勢，主因是綠營無強棒接班，擔心風城執政權落入他黨之手。民進黨 團總召柯建銘雖否認，卻稱「修法來得及趕上選舉」，盡顯此地無銀三百兩。

台灣 憲政制度的精神，地方行政採省、縣、鄉鎮三級自治，直轄市則因應特殊都會之需求，將其比照於省的特例。但今天的台灣，六都民眾占全台七成人口，一旦新竹再合併升格，「一般」縣市人口將只剩二成五，堪稱地制史上空前怪象。省府虛級化後，地方政府直接面對行政院，其實都已經算「直轄」。但在資源分配上，卻是強者更強，弱者愈弱，城鄉落差愈見惡化。

這就好像各銀行爭奪信用卡 市場，紛紛藉「升等」招攬消費者，使台灣的白金卡持有率傲視全球。但人手一張白金卡後，原本的尊榮權益卻反而貶值。同樣的道理，拿到直轄市的「白金卡」，雖可讓政客說嘴邀功，但在整體資源未增下，又能多分得什麼好康？如果真有增加，也是剝削「普卡」縣市原本微薄的權益而來。

如今政府該做的，是通盤檢討國土規畫，而非選舉利益掛帥，把傷痕累累的制度扭曲得更畸形。奉網路聲量為圭臬的蔡政府，不會在乎多發一張白金卡，但它能說這造福了誰嗎？