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黑白集／駐外「謝謝二人組」 建樹不多 搶功第一

黑白集
謝長廷（左）與謝志偉（右）同為駐外代表，同樣爭議滿身。（本報資料照片）
謝長廷（左）與謝志偉（右）同為駐外代表，同樣爭議滿身。（本報資料照片）

台灣爭議最多的駐外代表，非駐日代表謝長廷莫屬。但近來，駐德代表謝志偉的風頭卻有壓過謝長廷之勢，日漸「謝長廷化」。就駐外使節而言，這並非好現象。

稱職的駐外代表，主要的工作就是增進駐在國與台灣的邦誼。但謝志偉增進了什麼台德友誼，沒人說得出來。蔡政府捐口罩給德國，德國政府不願道謝，謝志偉說他「理解」；政府稍早兩度採購BNT疫苗失利，也看不到謝志偉的「表現」。

當鴻海、台積電、慈濟成功採購BNT疫苗，謝志偉便開始刷存在感，說自己年初曾整理兩方備忘錄，又說德國官員打電話給他致意。這幾天更離譜，他稱自己不認識BNT執行長，卻說對方董事曾向他道歉。東拉西扯，就是要讓自己居功。

本職沒做好，如果低調也就罷了；偏偏謝志偉不甘寂寞，對意識形態的關注遠超過外交。他連續發文，說支持本土高端疫苗，等同「宣告台灣獨立於中國之外」；接著又和同黨前立委郭正亮為「台灣價值」與「同溫層」大打口水戰，怒指對方「洗白中國，抹黑台灣」。這位台獨急先鋒，到底在德國為台灣做了什麼？

駐外代表月領數十萬元台幣，遠高於內閣政務官。兩位「謝代表」都建樹不多，搶功跑第一，無法忘情政治。從這個「謝謝二人組」，即可知蔡政府特任使節的品質。

台灣 德國 高端疫苗

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