江啟臣：2022縣市長選舉若需親征 義不容辭

被問到是否「親征」，國民黨主席參選人江啟臣大方承諾，「黨有需要，我義不容辭」。（記者曾學仁／攝影）

國民黨 主席選舉，現任黨主席江啟臣 遭逢前主席朱立倫等人挑戰。江啟臣接受本報系聯合報專訪強調，他去年補選上黨主席，是在救亡圖存；若能當選下一任黨主席，就要帶兵打仗，「起厝起一半，師傅不能換」，「國民黨也不要每年都在換黨主席」。

對於2022、2024目標，江啟臣表示，2022是重中之重，他會成立一個選戰對策平台，以2018國民黨當選的15席縣市長為基礎再上攻，爭取「15+」（至少15席），六都過半。被問是否「親征」，江啟臣大方承諾，「黨有需要，我義不容辭」，因為戰士沒有選擇戰場的權利。

至於2024，江啟臣重申只當「造王者」，國民黨重返執政後，他就會把主席位子交給黨籍總統當選人。

黨主席登記結束，參選人也逐漸展現猛烈砲火。江啟臣說，他不會刻意反擊，因為反擊只是製造機會讓綠營見縫插針，基層黨員最不想看到的就是這個。

不過，訪談中，江啟臣也展現反擊力道。對於朱立倫質疑黨中央沒錢籌設駐美辦公室，江啟臣直言：「財務困境，與其問我，不如去問洪秀柱前主席。」他說朱立倫擔任黨主席的時候還有薪水，但洪秀柱是2016年國民黨失去政權，在立法院淪為少數之後，民進黨推出「不當黨產條例」首位面對財務困難的主席，「感受最深、最辛苦的，就是洪主席」。

江啟臣承諾，如果疫情過去，「希望在半年內把駐美辦公室搞定」。針對朱立倫指美國 人都去他那裡，「不來八德路（指中央黨部）」，江啟臣說：「其實美國人常來，AIT（美國在台協會）政治組的人常來這裡聊天。」他還說，有些事情不用拿來張揚，「我們又不是在做大內宣、大外宣，外交事務不是這樣搞的」。

對於被黨內評價「太軟」，甚至被拿來跟民眾黨主席柯文哲比較。江啟臣笑說，他不是「政治網紅」，政治工作也不是網紅工作，柯文哲雖然聲量高，但聲量不等於支持度和滿意度，也不能代表實際的市政工作，「（新北市長）侯友宜和（台中市長）盧秀燕聲量有柯高嗎？但他們的市政滿意度排名都在柯前面。」

專訪之前，江啟臣剛拋出朝野組成「兩岸和平發展委員會」凝聚共識。他表示，國民黨可以有自己的兩岸主張及國共交往，但作為在野黨，能主導兩岸關係到什麼程度，這一點必須認清楚，「客觀問題，國民黨要認清，不然我們2020是怎麼輸的？」

被問到是否復辦國共論壇？江啟臣說，他沒有排斥去大陸，對兩岸與台灣有利就樂觀其成，但不需要刻意，水到渠成最好，若只為政治效益刻意安排，沒辦法獲得人民支持。對於「憲法九二」被質疑，他解釋，憲法九二就是「基於中華民國憲法的九二共識」，不是新名詞，而是回歸中華民國憲法，更原汁原味。

江啟臣也強調，兩岸關係還有很多九二共識以外的事，後續互動不能只建構在黨與黨、政府與政府之間，要「以人為本」，不要讓雙方敵意螺旋繼續升高。