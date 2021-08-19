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觀察站／勇敢承擔之後 江啟臣須逆風啟程

記者 劉宛琳
國民黨主席江啟臣拚連任，必須「逆風啟程」、背水一戰。（本報資料照片）
國民黨主席江啟臣拚連任，必須「逆風啟程」、背水一戰。（本報資料照片）

一場疫情，讓國民黨主席選舉延期舉辦，也改變了選情。去年挾著青壯派共主名號參選的江啟臣，是否能取得連任，背負的不只是自己的政治生命，還有世代交替的重大責任。

走進江啟臣的主席辦公室，牆壁上掛著大大四個字「勇敢改變」，他說這是參選的初衷。但江入主黨中央後，才親身感受到百年大黨的水深與包袱，這個他口中「比中華民國還老」的政黨，本身要改變已大不易，再加上他學者出身、謹小慎微的處事方式，一年多來還看不見大刀闊斧的動作，也影響了他宣稱要「勇敢改變」的成績。

江啟臣初上任時，提出兩岸論述、組織改革、青年參與、財務穩健等四大改革，在黨內壓力夾擊下，什麼都想做，卻什麼也做不了，難以施展拳腳，最後僅進行了「微幅改革」，被外界批評雷聲大、雨點小。加上受到罷韓、高雄市長補選接連失利影響，領導能力也被挑戰。

後來，國民黨主打「反萊豬」，推出兩項公投，眼看已經成案，讓執政黨如芒刺在背，在野聲勢好轉，沒想到一場疫情，又將他的黨內聲量打回原形。

從學者到立委，再到黨主席，現在的蔡總統也曾走過這樣的路。但江啟臣不像蔡英文以黨主席問鼎總統大位，而是一再強調會當2024的「造王者」。只是，就算不在總統選舉成為競爭者，也未必能確保取得黨主席的有利高度；去年「勇敢承擔」之後，想要贏得連任，他更必須「逆風啟程」、背水一戰。

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