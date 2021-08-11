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總統忘了司改承諾？民團批毫無進度

台灣新聞組╱台北11日電

司改國是會議結束滿四周年，「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」昨開記者會批評司法院、法務部等單位，相當多決議乏人問津，至今無任何進度或實質進展。

聯盟指司法院及行政院去年底停止固定的「司改半年報」，導致很多決議幾乎消失。這些「被消失」議題，會議召集人、曾承諾「會親自緊盯改革進度」的蔡總統是否還關心？呼籲立即重啟「司改半年報」，重新建立民間與官方溝通橋梁。

不只司改許多決議消失，民間司改會更質疑，以法官、檢察官個案評鑑制度為例，新法施行後、人民終於可自行請求評鑑，請求評鑑的案量大幅上升，但一年多施行下來，法官評鑑僅成立一件、檢察官評鑑僅成立兩件，且都不是人民直接請求的案件。換句話說，新法施行後人民請求成立的案件一件都沒有，受監督效能遭質疑，更不見司法自清、反省能力。

監督聯盟批評司法院、法務部等相關單位雖就部分議題已有進展，但就司改國是會議決議的議題中，仍有非常多乏人問津或直接遭到杯葛。另外，有些決議也未落實，徒增人民對於司法的不信任。

司法院說，司改半年報階段性任務完成，續行意義不大，不考慮復辦，外界可用司法改革進度追蹤資訊平台了解進度。法務部表示，對司改決議不曾遺忘，持續從法制面、執行面努力。各項建言都會作為精進參考。

國是會議 檢察官

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