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黑白集／ 殺頭難擋天坑路 高雄邁市府也有「韓維拉」

黑白集
高雄市前市長韓國瑜。(取材自臉書)
高雄市前市長韓國瑜。(取材自臉書)

高雄市道路六天出現五個天坑，雖然副市長林欽榮厲聲飆罵工務局長「做不好就殺你的頭」，但高雄作為「慶記(子彈)之都」從來沒在怕的，繼續邁進「天坑之城」。

「天坑之城」有個「暖男市長」，網友戲稱「高雄連淹水都是暖的」。幾場大雨就召喚高雄重回暖暖舊日時光，連一心二路的坑洞都出現在3年前陳菊任市長時的坍陷處；記憶不遠的「5000個天坑」，彷彿又成為市民的生活日常。

市長陳其邁說，高雄多為砂質地、重車多、地下管線也多，道路養護挑戰大。網友不解發問，那韓國瑜當市長時高雄就是岩質地盤？網友客氣沒再問：難道韓國瑜當市長，重車迴避，地下管線全遷移？

陳其邁曾打包票路平一定比韓國瑜好，更說會參考東京道路標準施作。但罷韓大將「白眼女神」黃捷去年就在質詢：為何韓國瑜可以，陳其邁不行？如今東京奧運都要結束了，高雄道路還是只看到如同二戰東京街頭的坑洞。

諷刺的是，韓國瑜「路平、燈亮、水溝清」，Wecare猛轟罷韓；現在「路塌、水不通、路燈電死人」，市議會民進黨團卻痛批國民黨誇大唱衰市政，Wecare更發奇文列舉韓市府天坑清單。蔡政府有「馬維拉」，邁市府也有「韓維拉」。

暖男市長在，殺頭難擋天坑路；所以，慶記是燙的，淹水是暖的，天坑也是熱的。

韓國瑜 東京奧運 國民黨

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