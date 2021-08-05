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李應元身體抱恙 辭駐泰代表獲准

記者丘采薇、徐偉真／台北5日電
駐泰國代表李應元請辭。(本報資料照片)
駐泰國代表李應元請辭。(本報資料照片)

泰國代表李應元因健康因素請辭，總統府昨天發布總統令，9月1日生效。李應元昨晚也發表公開信指出，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，在與家人商議後，決定向蔡總統提出辭職，以便回國調理與醫療。

李應元從政近30年，因謝系色彩鮮明，多次捲入黨內派系鬥爭，但李從前總統陳水扁時代就受重用，留美資歷再加上交際手腕靈活，被稱為「天生的外交官」。據了解，李應元當初接下駐泰代表，是蔡總統一再拜託。

李應元去年6月被宣布駐泰，接替上一任代表童振源，8月到任，任期僅一年多。外交部發言人歐江安表示，尊重其個人意願，並感謝重要貢獻。

李應元早期在美國求學時，因參加台獨活動被當時的國民黨政府列為返國「黑名單」，返國後藉由照片及文章投稿被捕，1992年因「刑法100條」修正才出獄，也因此成為家喻戶曉的人物。

不過，李應元的仕途並非一帆風順，2002年被徵召參選台北市長落敗，2013年參加黨內雲林縣長初選也落敗，蔡英文擔任民進黨主席後，被提名為不分區立委，直到民進黨再度執政，被任命為環保署長。2018年底，民進黨在九合一地方選舉重挫，李應元請辭環保署長獲准，隨後投入民進黨總統大選輔選工作。

據了解，李應元當初接下駐泰代表，其實是蔡總統一再拜託；李應元到泰國之後表現相當積極，也藉由柔軟身段與官方及台商對話，很受當地歡迎，但今年開始身體出現變化，最後不得不決定返台接受治療。

民進黨 泰國 美國

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