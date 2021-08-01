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長者第2劑預約之亂 基隆不甩中央堅持造冊

台灣新聞組／台北1日電
基隆市長林右昌（右）表示，不管陳時中（左）的決定，基隆都照舊幫長者造冊打疫苗。(本報資料照片)
基隆市長林右昌（右）表示，不管陳時中（左）的決定，基隆都照舊幫長者造冊打疫苗。(本報資料照片)

中央流行疫情指揮中心宣布第2劑疫苗接種，也必須到預約平台上網登記，造成65歲以上不擅使用網路的長者極大不便。據台北中國時報報導，基隆市長林右昌「逆時中」，昨天表示不論中央採取預約平台或造冊雙軌並列，基市府都照舊，都會幫65歲以上長者造冊預約、登記、集中施打。雙北市府也認為造成困擾，呼籲中央再做詳細規畫思考。

聯合報報導，中央推行疫苗預約平台，意外引爆長輩「數位落差」，各縣市首長祭出解套，要替長輩造冊施打疫苗。但指揮中心指揮官陳時中表示，能體會地方執行施打疫苗上的壓力，不過「與其造冊施打，不如幫忙長輩到府上網預約」，他坦言因疫苗量不足，希望大家配合疫苗平台政策。

指揮中心昨與行政院討論疫苗預約是否採造冊與線上登記預約雙軌制，陳時中說，若有結果，將於今天向大家報告。

許多長者不會上1922平台預約第二劑疫苗，台中、桃園、新竹與苗栗等縣市都啟動下鄉或預約服務，發現疑難雜症不少，除了抱怨為何不比照第一劑通知外，也有長輩堅持第二劑非莫德納不打。沒有手機的老人家，只好填上里長手機號碼，頻頻追問里長收到簡訊沒，更顯得焦慮。也有長輩跟孩子說要登記，卻換來不耐煩口氣，跟公所人員訴苦「求孩子還不如自己跑一趟區公所。」

台中市設169處疫苗意願登記服務櫃台，各區公所下鄉開班教長輩上網登記，也可代為預約，有長者抱怨「都有黃卡了，還要填意願？」

桃園市各區公所、戶政事務所、里長辦公室也全面為長者辦理第二劑疫苗網路登記，楊梅區公所事前還辦講習，先幫里長上課，以免里長被老人家問倒。

北市則建議中央，施打的不只是疫苗，還有尊重關懷，北市願意為長者做更貼心服務；新北市副市長劉和然認為，針對65歲以上長者，應有不同看法跟做法，才能符合長輩的特性。

行政院前院長張善政、南投縣前縣長彭百顯、世新大學副教授吳統雄昨發出給蔡英文總統的公開信，認為各縣市已預約好接種疫苗第二劑者需重新再預約是政府失信於民，建議只要將已預約的紀錄移轉進新系統即可，但政府說要之後再研議，若政府是因為缺乏人力，無力解決，人民願意協助。他們要提醒政府，並非所有人民都精通電腦網路。現在許多65歲以上長輩，當初也是經里長通知與預約，存在無法隨便轉變的事實障礙。

疫苗 陳時中 手機

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