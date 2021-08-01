捍衛美齡樓 婦聯會當全台最大釘子戶

婦聯會擁有的美齡樓被認定為不當黨產，將交還國有。（記者曾原信／攝影）

行政院黨產會宣告婦聯會為國民黨 附隨組織，沒收名下388億元台幣（13.74億美元）財產後，婦聯社福基金會位於台北市林森南路的美齡樓也移轉為國有財產。婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院6月8日裁定准許；黨產會抗告後，最高行政法院7月23日決定，該案不發回北高行，逕為廢止北高行停止執行的裁定。

「我們成了全國最大釘子戶。」婦聯會主委雷倩表示，無法接受最高行政法院的違憲違法裁定，更不會向行政濫權的黨產會低頭，婦聯會將持續求生存、求發展、爭名譽，為人民合法權利抗爭到底。

每過一段時間，就會出現政府與婦聯會的法律攻防新聞。但到底雙方目前有多少戰場？拚鬥情況如何？多數人恐怕都眼花撩亂。

雷倩解釋，婦聯會與政府的法律戰，大致分四個層面，第一是2018年2月1日，黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織。婦聯會不服，向行政法院提告，要求撤銷行政處分。北高行一度提請釋憲，大法官 去年作出第793號解釋，認定黨產條例大部分條文合憲，訴訟繼續進行，7月26日舉行準備庭。

第二是2019年3月19日，黨產會宣布婦聯會財產的99.3%、新台幣388億元為不當取得，核定沒收。經由婦聯會提起訴訟，目前處於停止階段，財產實質被凍結。

第三是2020年4月26日，內政部依據新修訂的政黨法，廢止婦聯會立案。這衍生出兩起訴訟，一是要求婦聯會必須限期修訂章程，還在進行中；二是撤銷婦聯會立案，因婦聯會修訂章程尚未定論，目前也處於停止審判階段。

第四是今年5月11日，黨產會將美齡樓移轉國有。2006年落成的美齡樓，所有人是婦聯會1997年捐資成立的婦聯社福基金會，不在388億元財產之內。黨產會認為，婦聯會當年成立社福基金會，目的是蓋美齡樓，經費來自婦聯會勞軍捐，要收歸國有。

婦聯社福基金會董事長張培士說，基金會進行社福工作 ，表現曾獲政府評鑑優等，因業務需要才興建美齡樓，啟用時，基金會已成立九年，黨產會說法顛倒事實。

雷倩指出，婦聯會是前第一夫人蔣宋美齡一手成立，怎麼可能屈居黨務體系之下？對會內資深工作人員而言，被說成國民黨附隨組織，根本就是笑話。

雷倩說，在憲政機制下，大法官釋憲、監委調查、行政法院裁判，原本可防衛政府濫權，隨著這些機構的組成者逐步換成民進黨自己人，行政、立法、司法，最後變成一個權，完全不受控制與約束，甚至被形容是第四權的媒體，也有很高比例淪為權力結構的一環。