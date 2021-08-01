我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

2022縣市長選舉 綠最後防線：保住執政6縣市

記者蔡晉宇／台北1日電
桃園市長鄭文燦因疫情而失分，是否進一步影響桃園選情待觀察。（中央社）
桃園市長鄭文燦因疫情而失分，是否進一步影響桃園選情待觀察。（中央社）

疫情趨緩後，綠營2022年選舉也開始重啟布局。民進黨人士表示，經過疫情洗禮後，六都選情皆未出現明顯反轉，在大環境不容樂觀下，穩住現有六個執政縣市將成為綠營最後防線；其中又以人口最多的桃園市最重要，桃園市長鄭文燦將成為「保六大隊長」，肩負起這場選戰勝敗的關鍵角色。

據悉，民進黨9月全國黨代表大會將決定籌組明年地方選戰選對會，屆時會制定初步選舉作業流程，包括協調在綠營優勢區是否「現任優先」等事宜。但因疫情影響，全代會是否如期舉辦，還是未知數，近期中執會將決定全代會的召開期程。

疫情對現任執政首長是危機也是轉機，三級警戒期間，綠軍對雙北攻勢不斷，但效果有限。根據內部民調，不僅新北市長侯友宜聲望仍居六都之冠，連近來因疫情管控備受質疑的台北市長柯文哲，比起疫情爆發前的聲望仍有顯著成長，評估雙北艱困選區的情況依舊。

疫情下綠營縣市首長最大受益者，非高雄市長陳其邁莫屬，原先各項指數皆在六都排後段班的高雄，在防疫有成拉抬下，有逆轉趨勢；台南市長黃偉哲雖無明顯加分，但基本盤仍穩固，評估南二都選情穩定。

民進黨人士表示，相較於陳其邁聲勢上揚，桃園市長鄭文燦則因諾富特飯店管理、拆籃筐被質疑作秀等事件，成少數因為疫情而失分的縣市首長，是否進一步影響桃園選情待觀察。

維持六席執政縣市是民進黨2022年的最低標，當中又以鞏固桃園市變數最大，「決戰桃園」儼然成為未來藍綠角力的重中之重，也左右鄭文燦更上一層樓的能量。

疫情 民進黨 民調

上一則

Taiwan+國際影音平台 未播先燒5000萬 「五星級辦公室」很爭議

下一則

捍衛美齡樓 婦聯會當全台最大釘子戶

延伸閱讀

上網預約疫苗 長輩抱怨太為難 藍綠「逆時中」

上網預約疫苗 長輩抱怨太為難 藍綠「逆時中」
六都滿意度 侯友宜勇奪第一 柯文哲「另類雙冠」

六都滿意度 侯友宜勇奪第一 柯文哲「另類雙冠」
願打高端?鄭文燦、黃偉哲已打完2劑AZ

願打高端?鄭文燦、黃偉哲已打完2劑AZ
酈英傑返美 桃園市長鄭文燦邀他再來台灣吃菜包

酈英傑返美 桃園市長鄭文燦邀他再來台灣吃菜包

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
鴻海創辦人郭台銘日前大讚奧運桌球好手莊智淵是英雄。（取材自臉書）

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

2021-07-31 02:27
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了