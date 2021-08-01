2022縣市長選舉 綠最後防線：保住執政6縣市

桃園市長鄭文燦因疫情而失分，是否進一步影響桃園選情待觀察。（中央社）

疫情 趨緩後，綠營2022年選舉也開始重啟布局。民進黨 人士表示，經過疫情洗禮後，六都選情皆未出現明顯反轉，在大環境不容樂觀下，穩住現有六個執政縣市將成為綠營最後防線；其中又以人口最多的桃園市最重要，桃園市長鄭文燦將成為「保六大隊長」，肩負起這場選戰勝敗的關鍵角色。

據悉，民進黨9月全國黨代表大會將決定籌組明年地方選戰選對會，屆時會制定初步選舉作業流程，包括協調在綠營優勢區是否「現任優先」等事宜。但因疫情影響，全代會是否如期舉辦，還是未知數，近期中執會將決定全代會的召開期程。

疫情對現任執政首長是危機也是轉機，三級警戒期間，綠軍對雙北攻勢不斷，但效果有限。根據內部民調 ，不僅新北市長侯友宜聲望仍居六都之冠，連近來因疫情管控備受質疑的台北市長柯文哲，比起疫情爆發前的聲望仍有顯著成長，評估雙北艱困選區的情況依舊。

疫情下綠營縣市首長最大受益者，非高雄市長陳其邁莫屬，原先各項指數皆在六都排後段班的高雄，在防疫有成拉抬下，有逆轉趨勢；台南市長黃偉哲雖無明顯加分，但基本盤仍穩固，評估南二都選情穩定。

民進黨人士表示，相較於陳其邁聲勢上揚，桃園市長鄭文燦則因諾富特飯店管理、拆籃筐被質疑作秀等事件，成少數因為疫情而失分的縣市首長，是否進一步影響桃園選情待觀察。

維持六席執政縣市是民進黨2022年的最低標，當中又以鞏固桃園市變數最大，「決戰桃園」儼然成為未來藍綠角力的重中之重，也左右鄭文燦更上一層樓的能量。