新聞評論／藍營主席之戰：不問黨再造 如何談造王？

國民黨主席江啟臣曾說要當造王者。(本報資料照片)

因疫情 推遲的國民黨 主席選舉，終於確定在9月25日投票。一場疫情下來，民進黨 失德失能失政，國民黨也缺乏議題主導能力，黨中央領導弱勢，黨內人士把個人政治前途置於政黨生存發展之上，窘狀畢露。疫情讓主席參選對象重新洗牌，但洗不去「內鬥內行、外鬥外行」的形象；疫情警戒才降半級，黨內逼宮之說已經升級。這場主席之戰，能讓國民黨振衰起敝嗎？

此波疫情前，國民黨主席選戰有「造王者」之論的交鋒；疫情冷卻了選情，兩個月後再擂戰鼓，造王或當王的假議題可以暫歇，黨的再造才是核心關鍵。

先前各種「造王者」之論，都不過是以自己的條件量身打造承諾而已。江啟臣是中生代，在黨內論資排輩文化下，參選下屆總統機會不高，說當「造王者」沒有損失。連勝文沒有公職，參選總統可能性低，加碼「主席專任不兼公職」沒有影響，如今考慮不選主席，也不堅持主席專職了。趙少康不能選黨主席，劍指總統大選，訴求「在野專任，當選總統兼任黨主席」，既增加自己高度，又卡住未來黨主席選總統，提高自己黨內出線機率。至於朱立倫瞄準總統選戰，強調不為自己設框架，也不為他人設限，同樣有清理戰場的考量。說穿了，「造王者」之說，只是各陣營合縱連橫、買空賣空的武器。

其實解決國民黨困局，造不造王無關宏旨。雖然民進黨支持率因疫情重挫，但在全面掌控國家機器以及操弄意識形態下，一黨獨大趨勢日益明顯；國民黨的支持基礎則被民眾黨蠶食鯨吞，在年輕族群的支持率更是每況愈下。民眾對民進黨執政不滿，卻不願支持國民黨，正是國民黨的最大難題。

到下次總統大選前，國民黨至少有兩道大關卡要過：一是延到年底的四大公投案，二是明年的九合一選舉。兩道關卡都攸關藍綠消長，國民黨並無必勝把握，甚至可能因為自我損耗而折戟沉沙。期間還會不斷爆出各種議題，考驗國民黨的應對能力，並影響民眾對國民黨的認知。

以防疫為例，國民黨握有多數執政縣市，本有機會凸顯優於民進黨的執政能力，但藍營縣市各行其是，只能讓民眾黨主席柯文哲主政的台北市成為民進黨的「對照組」；縣市首長怪黨中央沒給支援，黨中央則怪縣市諸侯難以駕馭。國民黨對各項議題保守多慮，缺乏格局，也無戰略縱深，好似戰場只剩下立法院。而即使在立法院，國民黨的表現也乏善可陳。

國民黨內部也問題重重。「準主席們」把檯面下的合縱連橫，看得比提出黨的願景與生存發展策略還重要。距離主席投票不到兩個月，仍不見參選人提出國民黨發展的改造計畫。難怪在討論主席選舉時程的中常會，會發生「烏龍逼宮大會」的鬧劇。

國民黨前主席吳敦義日前出書大爆2020總統提名與輔選內幕，外界難知真假，興趣也不大；但吳敦義所陳，卻是國民黨「內鬥內行，外鬥外行」縮影。如今有意參選黨主席或總統者，連贏得黨內團結共識都不容易，如何面對綠大藍小的政黨競爭態勢？如果新主席只是「下一個吳敦義」，國民黨前景堪憂。

參選國民黨主席，先講清楚選不選總統，不是件壞事，但更重要的還是提出國民黨生存發展乃至贏的策略。讓支持者相信自己能帶領國民黨打贏選戰，讓民眾相信國民黨會是稱職的執政黨，才是準主席們最應關切的事。否則就算贏了主席選戰，卻因一己之私輸掉大選，甚至讓國民黨更加沉淪，又有何意義？