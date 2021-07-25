辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

前總統李登輝辭世將滿一周年。「李登輝基金會」在今年5月已改由李登輝女兒李安妮接任董事長，力拚轉型。與此同時，也傳出李登輝孫女李坤儀的第3胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。知情人士表示，李登輝外曾孫改姓李有譜，雖然直接做政治聯想言之過早，但已為日後涉足政壇埋下伏筆。

李登輝基金會今年5月大改組，由李安妮接任基金會董事長，並由淡江大學歷史系助理教授鄭睦群擔任執行長。鄭睦群轉述，李安妮在董事會中報告，未來基金會最大挑戰，就是帶領沒有李登輝的李登輝基金會。隨著李登輝逝世滿周年的到來，基金會規畫一連串活動到年底，包括影像視覺、體育賽事、藝文活動，目標是以多面向讓李登輝持續活在台灣 人的心中。

鄭睦群表示，未來基金會計畫以紀念音樂會取代以往每年舉辦的募款餐會，希望用音樂來呈現李登輝各種生命面向，例如今年預計將用不同歌曲呈現李登輝出生、求學、愛情、國政、告別等9個不同的生命階段。

鄭睦群指出，無可諱言的是，從「群策會」時代到轉型為基金會，這些單位「等於李登輝」的形象明確，都是李登輝的意志延伸，辦活動時參加者也多是衝著李登輝而去，如何成功轉型是未來一大挑戰。

對於李家香火後繼有人，綠營人士表示，擔任過國家領導人是非常龐大的政治資產，其後人若要繼承，對支持者而言是最有合理性、最容易接受；以前總統陳水扁 兒子陳致中為例，在陳水扁聲望欠佳之際，陳致中依然能以選區第一高票當選市議員。因此，李登輝外曾孫若日後有心從政，確實在先天上已先占了優勢。