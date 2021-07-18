我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

黑白集／全台搶打疫苗 比完特權比貢獻

黑白集
無能的政府和錯誤的疫苗政策，竟讓人民為搶一劑疫苗爭比貢獻。圖為醫院設置各種告示牌，鼓勵民眾施打疫苗。(本報資料照片)
無能的政府和錯誤的疫苗政策，竟讓人民為搶一劑疫苗爭比貢獻。圖為醫院設置各種告示牌，鼓勵民眾施打疫苗。(本報資料照片)

政府疫苗政策錯誤，又極力護航國產疫苗，以致取得疫苗有限，除引發特權質疑外，施打順序也引起行業對立；誰能先打疫苗，更讓社會人心浮動。

「特權」二字，挑動社會敏感神經。疫苗短缺，社會嚴格檢視各種「特權疫苗」；尤其政院網軍頭都能以第二類的「重要官員」優先接種，更屬階層特權。而相對於問不到試驗組別直接去打疫苗的楊志良，陳建仁自揭為安慰組就引發「特權解盲」爭議，其根源就是苦等不到解盲通知者擔心錯失疫苗機會。

看到官員紛紛擠入無限膨漲的第二類施打人員，其他行業只能各顯神通插隊進入第七類施打對象。但誰是真正的「維持國家安全及社會機能正常運作者」？近日法官與外送員比較貢獻的爭論，讓人稱奇。

目前法官並非優先施打對象，司法院秘書長林輝煌舉印度政府表示以職業作為標準將構成歧視義大利法官抗議未能優先施打反遭抨擊等例，盼法官諒解。但仍有法官指許多未第一線接觸民眾的文職軍警、政風法制人員等的風險會比法官高？更質疑法官還不如一個外送員對社會運作來得有貢獻？

不必怪法官竟須與外送員爭論社會貢獻，該責怪的是自居「重要官員」的特權階層，尤其無能的政府和錯誤的疫苗政策，竟讓人民為搶一劑疫苗爭比貢獻！

疫苗 義大利 歧視

上一則

驚傳台男跨國混打3劑不同疫苗 醫分析3漏洞造成

下一則

新聞評論／採購疫苗保密…是不能說？還是不敢說？

延伸閱讀

拜登控散布假訊息 臉書：白宮找代罪羔羊

拜登控散布假訊息 臉書：白宮找代罪羔羊
78歲老伯接種疫苗 每晚起床小便後再也睡不著

78歲老伯接種疫苗 每晚起床小便後再也睡不著

美中疫苗戰誰占上風？東南亞國家轉向 這一波靠攏美國

美中疫苗戰誰占上風？東南亞國家轉向 這一波靠攏美國

是否應追加第三劑？科學與臨床界激烈爭論

是否應追加第三劑？科學與臨床界激烈爭論

熱門新聞

有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口