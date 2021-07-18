黑白集／全台搶打疫苗 比完特權比貢獻

無能的政府和錯誤的疫苗政策，竟讓人民為搶一劑疫苗爭比貢獻。圖為醫院設置各種告示牌，鼓勵民眾施打疫苗。(本報資料照片)

政府疫苗 政策錯誤，又極力護航國產疫苗，以致取得疫苗有限，除引發特權質疑外，施打順序也引起行業對立；誰能先打疫苗，更讓社會人心浮動。

「特權」二字，挑動社會敏感神經。疫苗短缺，社會嚴格檢視各種「特權疫苗」；尤其政院網軍頭都能以第二類的「重要官員」優先接種，更屬階層特權。而相對於問不到試驗組別直接去打疫苗的楊志良，陳建仁自揭為安慰組就引發「特權解盲」爭議，其根源就是苦等不到解盲通知者擔心錯失疫苗機會。

看到官員紛紛擠入無限膨漲的第二類施打人員，其他行業只能各顯神通插隊進入第七類施打對象。但誰是真正的「維持國家安全及社會機能正常運作者」？近日法官與外送員比較貢獻的爭論，讓人稱奇。

目前法官並非優先施打對象，司法院秘書長林輝煌舉印度政府表示以職業作為標準將構成歧視 、義大利 法官抗議未能優先施打反遭抨擊等例，盼法官諒解。但仍有法官指許多未第一線接觸民眾的文職軍警、政風法制人員等的風險會比法官高？更質疑法官還不如一個外送員對社會運作來得有貢獻？

不必怪法官竟須與外送員爭論社會貢獻，該責怪的是自居「重要官員」的特權階層，尤其無能的政府和錯誤的疫苗政策，竟讓人民為搶一劑疫苗爭比貢獻！