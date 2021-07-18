新聞評論／石木欽可惡 助逃懲戒幕後黑手更可惡

前公懲會委員長石木欽與身背多起司法案件的商人翁茂鍾不當往來，並傳有關說案件、不當買股理財等情事。(本報資料照片)

前公懲會委員長石木欽懲戒案二次開庭，監察院代表突襲聲請合議庭迴避，劍指合議背離公平正義、審判長吳景源顯有偏頗。一時間官官相護質疑之聲再起，司法再次蒙塵；但聲聲義正辭嚴的背後，也隱隱然上演著一齣甩鍋荒謬劇。

石木欽居整飭公務員風紀高位，卻與身背多起司法案件的商人翁茂鍾不當往來，並傳有關說案件、不當買股理財等情事。尤其，從翁茂鍾處查扣的「百官行述」筆記本，牽扯出多名資深司法官；翁案衍生的「銀行員之死」，更揭露重重司法黑幕，也讓蔡英文總統念茲在茲的司法改革淪為空話。如此行徑，就算刑事查無不法，行政上也應重懲。因此司法院以其情節重大，移送監察院經兩度彈劾 終於成案，再交由懲戒法院職務法庭審理。

石木欽行徑爭議無庸置疑，但為何監院竟要調查兩次才彈劾成案？其間究竟隱藏何等程序瑕疵？又會否影響後續的懲戒審判？卻是必須先釐清的問題。

原來，監院第一次彈劾石木欽未成案，部分監委努力不輟才有二次彈劾。只是，依監察法施行細則，若對不成立的彈劾案有異議，應由「提案委員」兩人以上在十日內共同提出。第一次彈劾案是由監委王美玉、蔡崇義及林雅鋒提案，第二次卻由王美玉及高涌誠提案，是否合法、合於程序正義，也成為最關鍵爭點，因為基於「一事不再理」法理，只要法院裁定程序違法不受理，石木欽即可逃過懲戒。

對此關鍵，監院並未具體回應，而是要求合議庭先確認職務法庭對監察權的「彈劾程序」有無審判權，在此之前則應停止調查證據程序，以避免侵害「彈劾權核心領域」；相對的，合議庭則秉於先程序後實體原則，欲傳監院業務處長作證，盼能釐清程序是否合法。

程序正義又稱「看得見的正義」，法院不可能無視，捍衛人權的監院更不應無視。但監院迴避此「看得見」的問題，逕拉高至「看不懂」的憲政爭議，不免啟人疑竇。如果彈劾程序沒問題，何不讓相關人員出庭作證說明？搬出「彈劾權核心領域」大帽，莫非竟是為遮掩程序不正義的「低等錯誤」？以及誰該為此低等錯誤負責？

聲請法官迴避也有爭議。監委直指該案審理背離公平法院原則，無法追求個案的公平正義。唯依職務法庭懲戒案件審理規則，合議庭並無人構成應迴避事由；且依法審判長本就有權准由代理人出庭，監院卻認為審判長已認定石木欽「違法情事輕微」才准，因此構成得迴避的「職務有偏頗之虞」，甚而要求合議庭全體迴避，恐有過度跳躍之嫌。

石木欽案幾乎讓整個司法陪葬，牽扯的更是小老百姓深惡痛絕的官商勾結，正是被譏為蚊子院的監察院拿來重振威信的最佳腳本。然於此同時，面對防疫的三加十一決策、疫苗 採購等問題，傳出監委擬約詢陳時中 ，卻在被蘇貞昌斥為「不厚道」後，就紛紛自我閹割，只敢辦地方而不敢碰陳時中；甚至先前「器官捐贈案」約詢台北市長柯文哲時還發生洩密案，如此仰承權力鼻息，又帶著幫派性格，怎能讓人民相信監院真敢打老虎？

石木欽案情節匪夷所思，且與官員、法官甚至監委多所交遊，監院一次彈劾未過已令人難以置信，二次彈劾還生程序爭紛更不可思議。未來如果面對懲戒法院因監院違反程序正義而辦不下去的窘境，誰能保證這不是早已設好的局？屆時甩鍋懲戒法院輕縱之責容易，但人民不免要問：誰才是真正讓石木欽逃過懲戒的幕後黑手？