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稱「沒政府做不到」購BNT綠搶功 藍酸「收割國家隊」

台灣新聞組╱台北14日電
行政院發言人羅秉成12日指出，感謝台積電、鴻海與永齡基金會全力奉獻、出錢出力，建立公私協力的合作模式，才能在短短半個月達成這項關鍵性重要進展。（圖：行政院提供）
行政院發言人羅秉成12日指出，感謝台積電、鴻海與永齡基金會全力奉獻、出錢出力，建立公私協力的合作模式，才能在短短半個月達成這項關鍵性重要進展。（圖：行政院提供）

經一番波折，鴻海創辦人郭台銘終「得償所願」買到BNT疫苗，而過去百般刁難的民進黨政府要員，此時卻都紛轉邀功，讓人不知今夕是何夕。但愈爭功，愈證明對過去「卡郭」心虛；政府採購疫苗無力，也愈自曝其短。

蔡英文總統日前在臉書發文表示，這次疫苗採購專案「經過政府和民間共同努力，符合三大原則」；但不少網友不買帳，紛紛湧入留言：「可否說明政府協助什麼？不然民眾不曉得」。

PTT也狂冒出相關話題，不乏「買到BNT要算誰的功勞」、「政府要如何收割這一波BNT的功勞」、「BNT風向」等，就有網友貼出美國「時代雜誌」（Time）的新聞截圖，看到斗大標題中，用得是「Recruits」這個字眼，忍不住吐槽，「抱歉不是收割，是指示、是徵召、是任用！」對此，鄉民紛紛笑回，「證明民進黨不要扯後腿就是在幫忙啦」。

從郭台銘表態要買疫苗伊始，民進黨政府不見積極感謝，反而百般刁難，先是堅持採購疫苗必須由中央政府與原廠簽約，之後更要求郭必須拿到原廠授權書，讓郭捐贈疫苗的用心，瞬間升級好像必須爭取到「大台灣地區」代理才能做數。

過程中，綠營人士也酸言酸語，稱郭台銘買的將是香港人不要的過期瑕疵疫苗云云。最後關頭，甚至連行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都在立法院打包票，指郭「此刻買不到疫苗」。直到郭台銘發文求見蔡總統後，一切刁難突然化解。原來，郭能不能捐疫苗，關鍵只是「國家的蔡老闆」點不點頭？

如今郭台銘買到疫苗，除了行政院自稱「沒有政府幫忙做不到」急著搶功，連駐德代表謝志偉都要「亂入」一段與此次購買疫苗無直接關係的回憶，煞有其事感謝疾管署公務員，就差沒說自己也略盡棉薄之力。

對於謝志偉發文，國民黨立院黨團副書記長陳玉珍直言，「竹篙接菜刀，不知在講什麼五四三」。她非常肯定疾管署公務員在疫苗採購過程中的辛勞，但謝講的過程不是郭台銘此次採買過程，現在成案才發文「魚目混珠收割」。陳玉珍還大酸，郭台銘買成疫苗，民進黨政府全成「收割國家隊」，人不要臉，天下無敵。

疫苗 郭台銘 民進黨

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