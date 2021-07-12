新聞評論╱擋臨時會護航政府 民進黨把立法院變廢物

圖為立國民黨團上月要求國產高端疫苗審查要公開，但遭民進黨否決。(本報資料照片)

蔡政府最近支持度大跌，不少民進黨 民代抱怨中央不聽取民意；事實上，民進黨民代失去反映民意的功能，才更是問題所在。尤其民進黨握有絕對優勢的立法院，在院長游錫堃和黨團總召柯建銘的「領導」下，使國會變成了唯命是從的廢物。上周國民黨立院黨團提議召開臨時會，遭民進黨全力擋下；這是民進黨2016年完全執政以來，立法院首次不開臨時會。原因很簡單，就是民進黨團要幫蔡政府護航，讓它免於受到在野監督。

目前台灣 防疫一團混亂，政府決策顛三倒四，立法院會沒有重大議題要討論嗎？當然不是！現在，民眾都看出指揮中心已經力不從心，但整個政府從蔡總統到行政院及各部會都想躲在陳時中身後，不想站出來解決問題。更離譜的是立法院，它是全國最高民意機構，卻因執政黨國會領導人凡事瞻望上意，甘願自我矮化為總統府立法局，變成無脊椎動物，使國會反映民意、監督行政的功能徹底被閹割。

蔡英文執政的五年多，民進黨在立法院予取予求，從法律案、預算案到人事案，無論多荒謬離譜，全都想過就過，無人能擋。這五年多，台灣解嚴前的國會「表決部隊」重現江湖，台灣數十年的民主化成果毀於一旦，令人痛心。且看，6月18日立院通過「紓困4.0」追加預算案三讀，至於在野黨提出的「公布3+11決策會議紀錄」、「加速疫苗 採購」、「國產疫苗審查全程直播」等重要議案，則悉數遭到封殺。可見，民進黨立委不僅甘當無腦表決部隊，還幫行政部門遮羞掩醜，讓民主政治變得更不透明。

這次民進黨反對召開臨時會，可謂心懷不軌。近年來開臨時會已成常態，且大都由民進黨提出；第九屆第三會期為通過前瞻基礎建設計畫，甚至曾連開三次臨時會。而此際召開臨時會，其實有其必要：其一，中選會宣布延辦四大公投案，但欠缺法理依據，亟待補正。若要保證如期舉行，恐得納入不在籍投票的移轉提票及通訊投票機制，因此公投法再次修正刻不容緩。其二，政府防疫政策一團混亂，立法院有責任扮演監督角色，防止決策一再出錯。

立法院的憲政職權除立法權、預算審查權、重大人事同意權外，還包括對行政院長提出不信任案，對總統、副總統的內亂外患罪提出彈劾。可見，「制衡」是五權分立設計的重點。但目前民進黨掌控的國會，將功能限縮在「聽從黨政指令」，把「國家機器」當成「黨機器」使用，這是踐踏立法院的功能。更別忘了，憲法明訂立法委員是「代表人民」行使立法權，而不是「代表政黨」；這麼簡單的道理，民進黨立委都無法分辨嗎？民進黨立委不僅放棄反映民意的責任，更當起不良決策的護航打手；如此，對得起他們的天職嗎？

不僅如此，這次台灣的防疫及疫苗之亂，處處看得到綠委攪和介入的身影。去年台灣採購BNT疫苗錯失良機，就是民進黨立委介入說項，致使台灣喪失3000萬劑優質疫苗。而華航機師檢疫的「3+11」缺口，則是綠委范雲介入關說，造成本土疫情大爆發，導致700多人送命。這些嚴重的錯誤，民進黨敢直視自己的責任嗎？

蔡總統「完全執政」五年多，把台灣帶回「一黨獨大」的舊時代，成了最貫徹「黨意凌駕民意」、「行政駕馭立法」的政府，也讓立法院變成了廢物機關。對此，就算蔡英文不自覺慚愧，那些曾口頌民主高調的民進黨人，都不覺得自己背棄了理想嗎？