我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

冷眼集╱選舉近 柯主席解封了？綠白互鬥戲碼才開始

記者楊正海、丘采薇
台北市長柯文哲(前)近日因疫情對中央砲火猛烈。圖為他8日上午視察環南市場篩檢站工作情形，離去前被大批媒體包圍。(中央社)
台北市長柯文哲(前)近日因疫情對中央砲火猛烈。圖為他8日上午視察環南市場篩檢站工作情形，離去前被大批媒體包圍。(中央社)

最近台北市長柯文哲為了北農、環南市場群聚感染，收斂了幾天砲火，沒想到前天柯文哲接受中廣董事長趙少康專訪時又再砲轟中央，從前瞻計畫，一路算帳到中央的防疫漏洞和疫苗採購，直踩蔡英文總統的痛腳。過去柯文哲接受媒體專訪時批中央、怪名嘴，都在選舉前後，現在又火力全開，難免讓人聯想，是不是2022選舉將至，「柯主席」也解封了。

柯文哲在5月的北市防疫記者會，一連串砲打中央之言，讓不少人受疫情所苦的人，看得直呼過癮，前天的專訪又再提和民進黨「分手」，批評前瞻特別預算是「強盜分贓」；疫情部分，嗆指揮官陳時中「死了700多個人，怎麼負責？」對於疫苗採購，更直接嗆蔡總統是人命重要還是扶植本土生技產業重要？句句直指民進黨要害，都是民眾心中的疑問。

不過，柯文哲突然砲火四射，也讓人心中有不少疑問，據趙少康爆料，市府幕僚事先一再拜託不要讓柯文哲砲打中央，但柯完全失控，連市府幕僚也透露，沒料到柯會選在這時間點向中央開火。

柯文哲一上專訪就會失控，過去類似戲碼常常在選舉前後上演，但是否適合在防疫關鍵期間「炸鍋」？專訪時心直口快，短期內的確可炒作網路聲量，但要避免「短多長空」，如何讓自己的聲量不墜，尤其在防疫期間，柯文哲應該還是要做好基本功，才能持續保溫。

柯文哲自從靠自己連任市長之後，對民進黨可說再也沒有顧忌。雖然白綠早在2018年地方選舉就宣告分手，這波本土疫情可能算是柯文哲與民進黨正式決裂的起點。

這次本土疫情爆發，在民怨沸騰下，柯剛好給了中間選民一個發洩的出口，無論是對執政黨不滿的人，還是投不下國民黨的人，柯都統統收割了，他的「不藍不綠」成了最大優勢，也讓民進黨再度體會到「柯文哲效應」並非風中殘燭，可能是一股野火。

民進黨在2020大獲全勝後，降低對柯文哲的防備心，一來認為柯「大勢已去」，錯過選總統最好的時機，二來認為柯的民眾黨不太有壯大的可能。結果本土疫情讓柯文哲找到了舞台，民進黨也武裝、準備全面開戰，綠白互鬥戲碼才開始。

柯文哲 民進黨 疫情

上一則

疑為錢逆倫弒母！兒持空氣濾淨器砸報關行老闆母爆頭亡

下一則

陳時中撇設局「通話達共識」 蔡英文：少爭吵多合作

延伸閱讀

台微解封可餐飲內用 鄭文燦帶頭「逆時中」

台微解封可餐飲內用 鄭文燦帶頭「逆時中」
卓榮泰轟柯文哲像共產黨「打了就跑」 台北人不應再忍

卓榮泰轟柯文哲像共產黨「打了就跑」 台北人不應再忍
萊豬、環南事件 柯文哲嗆中央設局 批意識形態卡疫苗

萊豬、環南事件 柯文哲嗆中央設局 批意識形態卡疫苗
遭爆專家沒討論3+11 陳時中稱會負責 在野促真相解盲

遭爆專家沒討論3+11 陳時中稱會負責 在野促真相解盲

熱門新聞

彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44
圖為7月1日上午，在北京天安門廣場舉行的中國共產黨成立100周年慶祝大會。（新華社）

台學者：台灣將面臨促統壓力 和統不成 中就會武統

2021-07-01 23:39
台灣東洋曾因代理疫苗破局曾引發諸多爭議，圖為董事長林全。（本報資料照片）

虛耗大半年 台灣買BNT疫苗 還是繞回「東洋模式」

2021-07-04 02:29

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神