冷眼集╱選舉近 柯主席解封了？綠白互鬥戲碼才開始

台北市長柯文哲(前)近日因疫情對中央砲火猛烈。圖為他8日上午視察環南市場篩檢站工作情形，離去前被大批媒體包圍。(中央社)

最近台北市長柯文哲 為了北農、環南市場群聚感染，收斂了幾天砲火，沒想到前天柯文哲接受中廣董事長趙少康專訪時又再砲轟中央，從前瞻計畫，一路算帳到中央的防疫漏洞和疫苗採購，直踩蔡英文總統的痛腳。過去柯文哲接受媒體專訪時批中央、怪名嘴，都在選舉前後，現在又火力全開，難免讓人聯想，是不是2022選舉將至，「柯主席」也解封了。

柯文哲在5月的北市防疫記者會，一連串砲打中央之言，讓不少人受疫情 所苦的人，看得直呼過癮，前天的專訪又再提和民進黨 「分手」，批評前瞻特別預算是「強盜分贓」；疫情部分，嗆指揮官陳時中「死了700多個人，怎麼負責？」對於疫苗採購，更直接嗆蔡總統是人命重要還是扶植本土生技產業重要？句句直指民進黨要害，都是民眾心中的疑問。

不過，柯文哲突然砲火四射，也讓人心中有不少疑問，據趙少康爆料，市府幕僚事先一再拜託不要讓柯文哲砲打中央，但柯完全失控，連市府幕僚也透露，沒料到柯會選在這時間點向中央開火。

柯文哲一上專訪就會失控，過去類似戲碼常常在選舉前後上演，但是否適合在防疫關鍵期間「炸鍋」？專訪時心直口快，短期內的確可炒作網路聲量，但要避免「短多長空」，如何讓自己的聲量不墜，尤其在防疫期間，柯文哲應該還是要做好基本功，才能持續保溫。

柯文哲自從靠自己連任市長之後，對民進黨可說再也沒有顧忌。雖然白綠早在2018年地方選舉就宣告分手，這波本土疫情可能算是柯文哲與民進黨正式決裂的起點。

這次本土疫情爆發，在民怨沸騰下，柯剛好給了中間選民一個發洩的出口，無論是對執政黨不滿的人，還是投不下國民黨的人，柯都統統收割了，他的「不藍不綠」成了最大優勢，也讓民進黨再度體會到「柯文哲效應」並非風中殘燭，可能是一股野火。

民進黨在2020大獲全勝後，降低對柯文哲的防備心，一來認為柯「大勢已去」，錯過選總統最好的時機，二來認為柯的民眾黨不太有壯大的可能。結果本土疫情讓柯文哲找到了舞台，民進黨也武裝、準備全面開戰，綠白互鬥戲碼才開始。