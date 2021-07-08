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萊豬、環南事件 柯文哲嗆中央設局 批意識形態卡疫苗

記者林麗玉、楊雅棠╱台北8日電
台北環南市場篩檢出41例陽性確診當天，中央官員大陣仗到現場開記者會，台北市長柯文哲（前左五）7日稱他到現場才驚覺是被設計「請君入甕」。（本報資料照片）
台北環南市場篩檢出41例陽性確診當天，中央官員大陣仗到現場開記者會，台北市長柯文哲（前左五）7日稱他到現場才驚覺是被設計「請君入甕」。（本報資料照片）

台北市長柯文哲自稱近來成為民進黨認知作戰的箭靶，昨天在網路節目專訪中火力全開，反擊蔡政府。他說，從萊豬事件到這次環南市場開會，都是中央設計「請君入甕」的局。對國內疫苗採購不足，他更批評，台灣一年跟中國大陸進口多少貨品？碰到上海復星疫苗採購卻意識形態操作過頭，甚至牽扯到台灣人民生命，實在太過分。

柯文哲昨接受網路節目「觀點／防疫國家隊」主持人趙少康專訪時說，環南市場檢出41例確診當天，中央臨時在30分鐘前指定到環南開會，他還想不是休市？結果到現場才嚇到，中央疫情指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花陣仗都擺好，會場連麥克風及看板都準備好，才知原來是「請君入甕」。柯文哲說，中央把他騙到那裏去，陳時中講完就換林昶佐上去，他才要拿麥克風就被市場自治會會長搶掉了。

「萊豬事件也是一樣被設局。」柯文哲說，他當時好心建議應該明白標示，甚至前一天把議程送到行政院去，「沒想到，天啊，原來他們也是局設好了」，他前腳剛離開，行政院會就端出冠軍牛肉麵。柯文哲說，「害人害己，多做好事就好」。

對於蔡政府的疫苗採購爭議，柯文哲說，他無法理解，全世界已經打了25億劑疫苗，怎麼台灣買不到？發生什麼事？先前採購BNT疫苗因卡在上海復星的代理權問題，身上穿的、家中用的，有多少大陸製？為了上海復星代理而不買疫苗，意識形態到一個程度就可以，「牽扯到台灣人民生命，還扯意識形態，實在太過分」。

近來綠營頻打藍營特權疫苗一事，柯文哲除批民進黨侵犯別人個資外，更嗆他手上有總統府打疫苗名單，民進黨不要太過分，他到時候做個表公布。

對於2024是否參選，柯文哲說，「只有不選需要宣布，要選不需要宣布」，不會強求，不行就算。柯文哲說，他過去17年擔任台大加護病房主任，每天看生死，總統職位是一時，不要把權力看太重，他認為證嚴上人的影響力，超過總統。

主持人趙少康追問，「藍白合」可不可能？柯文哲說，藍白合、綠白合都有可能，但台灣政治局勢變化太快，到時候再講，不過藍綠這種東西會越來越淡。

曾與綠營友好的柯文哲透露，會跟民進黨分手，是從前瞻開始，「很簡單，一群強盜在分贓，當你沒分到，就知道自己不是同一夥人」。除前瞻預算，柯文哲也認為，中央紓困8400億元台幣是亂花，紓困和前瞻這兩筆都會記在民進黨政府八年執政上，也都無法說服他。

柯也批評，政論節目造謠實在造得太過分，每天搞認知作戰，以前黨政軍退出媒體是誰的主張？現在卻是黨政軍就是媒體。柯文哲說，他在PTT外號是檳榔西瓜，每天講還是有效，但「我怎麼會是紅的，我是二二八家族出生，我最氣的就是這樣」。

指揮中心發言人莊人祥表示，至環南市場當天一早就告知北市府，會在現場舉行記者會，且沒有指定柯市長一定要出席，「沒有什麼請君入甕的事」。行政院截稿前均未回應。

柯文哲 疫苗 台灣

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