新聞評論╱700條命消逝 張上淳輕描淡寫難掩失職

台灣新冠死亡率偏高，指揮中心專家小組召集人張上淳稱九成死者都有潛在疾病，且不少案例是家屬「拒絕急救」。(圖：中央流行疫情指揮中心提供)

新冠疫情 造成全台706人死亡，死亡率高達4.68％，較全球平均死亡率2.2％高出兩倍多。針對外界質疑台灣 死亡率偏高與醫療不當有關，指揮中心專家小組召集人張上淳說明，稱九成死者都有潛在疾病，平均年齡高達73歲，且不少案例是家屬「拒絕急救」，才造成死亡率偏高。張上淳的解釋，其實難以遮掩政府的失職，更無法讓社會大眾釋懷。

不可否認，患有慢性疾病的民眾一旦染疫，抵抗能力必然較差，死亡率也會較高。但一味把死因推給慢性病，未免太輕描淡寫，也過於推託責任。從5月中旬到6月中下旬的疫情高峰，台灣每天有十幾到三十幾人死亡，有猝死家中或防疫旅館，乃至突然路倒，許多人是死後才發現確診，或者住院當天即病逝。換言之，許多人根本連送醫治療的機會都沒有，甚至不知道自己染疫，這才是死亡率偏高的原因。以6日為例，新增27確診，卻有17死，這樣的比例豈是正常現象？

從這些過程，人們可以看到三個嚴重的行政破口，這是蔡政府和指揮中心難以推託的失職責任。第一，那麼多人生命瀕危卻不知自己染疫，應歸咎於指揮中心遲遲不肯擴大篩檢，導致輕症患者不斷將病毒傳播進入社區，使無辜者感染而不自知，最後驟然辭世。當醫界形容這種情況是「快樂缺氧」時，他們真能確定這些人在瀕死之際是「快樂」的嗎？

第二，政府一直耽溺於「超前部署」的大內宣，但對務實的醫療資源籌措與配置上卻不夠用心，導致確診者來不及收治，而重症患者來不及搶救。例如，疫情大爆發集中在雙北熱區，指揮中心卻無法為兩地調度到足夠的負壓病房及醫療器材，使許多延誤就醫者迅速淪為重症，有人甚至沒有病房可收治。再如，單株抗體藥物可有效避免年長確診者變成重症，我們卻直到6月初才研議採購，6月中才到貨，顯示指揮中心醫療救援準備遲緩不足。包括藝人賈永婕集資捐贈數百台高流量氧氣鼻導管全配，是回應醫護人員的求救，為何指揮中心聽不到救援前線的聲音？

第三，把死亡率高推給長者及慢性病，完全是缺乏說服力的說法，也對台灣健保 制度構成嚴重羞辱。除非張上淳能證明台灣的慢性病患者比率高於全球，否則同是新冠確診者，台灣的死亡率是4.68％，而美國、日本是1.8％，韓國、印度是1.3％，越南0.4％，新加坡0.1％，這要如何解釋？台灣號稱擁有全球最進步的健保制度，理論上每個國民都應得到充分的照顧；但我們的死亡率在全球200多個國家中排在最高的前10名，這說得過去嗎？這難道是說，我們的健保制度養出了大批患有慢性病的國民，使他們的身體不堪一擊？

從上述的分析看，任何能獨立思考的公民恐怕都難以接受指揮中心的解釋，說是死者慢性病太多或放棄急救云云。家屬會放棄急救，當然是因為患者病情已太過嚴重，張上淳卻倒果為因，也未免太會牽拖。試問，如果不是疫情出現破口，且始終無法有效防堵，慢性病會致人於死嗎？再說，如果再把近期因施打疫苗死亡的300人加進來，台灣短短兩個月因疫情枉送性命的人數已逾近千人。這麼龐大的群體驟然消逝，蔡政府不好好檢討追究，卻只用最簡單的藉口推卻了事，只會愈凸顯自己的無能和冷酷。

蔡政府採購疫苗充滿算計，指揮調度心存政治私心，照顧國民健康怠惰不足，完全枉費了我們的大好健保。