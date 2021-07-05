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冷眼集╱降溫兩岸局勢？邱義仁老實話戳破蔡政府表象

記者林河名
國安會前秘書長邱義仁被前總統陳水扁封為「民進黨頭號軍師」。(翻攝自直播畫面)
國安會前秘書長邱義仁被前總統陳水扁封為「民進黨頭號軍師」。(翻攝自直播畫面)

被前總統陳水扁封為「民進黨頭號軍師」的國安會前秘書長邱義仁，4日在扁的廣播節目「老實說」。從去年提及「務實的政治人物不會搞台獨，除非瘋了」，到昨天「美國根本就不贊成（台獨）」，邱的直白，除了讓獨派人士「夢醒」，更戳破蔡政府對中國大陸態度強硬的表象。

其實，早在陳水扁擔任總統時，2005年透過視訊會議與歐盟議員及媒體對話時，他就坦承，在剩下的總統任期中，要將國號改為台灣共和國，他做不到，除了因為當時立委席次未過半，縱使有此想法，客觀環境也做不到，「不能騙自己也不能騙別人，做不到就是做不到」。

陳水扁甚至把前總統李登輝「拖下水」，指李在12年總統任期沒做到，「縱使今天總統給他做，他也做不到」。但李登輝何須陳水扁代言？李卸任總統後，除否認自己是「台獨教父」，也多次提到從未主張台灣獨立，因為台灣已經實質獨立。

李、扁、邱等人的主張固然不同，但共同的「務實」態度則是「台獨做不到」。然而，何以民進黨仍高倡「台獨」？邱義仁說「黨有這個目標，是有價值的」，話中有話。因為，從選舉利益來看，至少可用來號召支持、鞏固選票；但就實際層面而言，他的下一句：「要考慮國際情勢，包括美國反應」等因素，才是重點。

自從蔡英文總統競選連任以來，她以「辣台妹」自居，對中國大陸的態度愈趨強硬，已鮮少再聽聞她在第一任期主張的「維持現狀」，兩岸關係既嚴峻、又凶險，隨著疫情演變，更有惡化之勢。身為扁、蔡的頭號智囊，邱義仁接連拋出「瘋了才搞台獨」、「美國不會支持」，是否代表兩岸局勢危殆，必須出面降溫，確實耐人尋味。

但要避免擦槍走火，仍繫於執政當局須為兩岸互動保留迴旋空間。否則，若只知鼓動「有夢上水」（有夢最美），沒有提醒「現實相隨」，對台獨繼續大玩「神祕微笑」，終至不可收拾，屆時豈只是邱義仁口中的「尷尬」而已。

陳水扁 台灣 美國

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