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319為何微笑？邱義仁：是尷尬表情

記者丘采薇、王慧瑛／台北5日電
三一九槍擊案時任總統府秘書長邱義仁在記者會上因「一抹神祕的微笑」被質疑至今。邱義仁4日表示，其實他不覺得自己在笑，是尷尬的表情。(本報資料照片)
三一九槍擊案時任總統府秘書長邱義仁在記者會上因「一抹神祕的微笑」被質疑至今。邱義仁4日表示，其實他不覺得自己在笑，是尷尬的表情。(本報資料照片)

2004年，前總統陳水扁及前副總統呂秀蓮競選連任，在台南拜票時發生「三一九槍擊案」，當時總統府秘書長邱義仁在記者會上因為「一抹神祕的微笑」被質疑至今。邱義仁昨天至陳水扁主持的廣播節目「有夢上水」擔任嘉賓，他表示，其實不覺得自己在笑，「是尷尬的表情」。阿扁也幫邱義仁背書說「他當下真的沒其他意思」。

陳水扁問，為什麼當時有「一抹神祕的微笑」，讓人家做文章，還讓他（指陳水扁）被批評是「自導自演」？邱義仁回應，導演吳念真也問過他這個問題，但他都不知道自己當時在笑，可能就是很自然尷尬的表情，「媒體說我在笑，我自己看電視，我那時不覺得我在笑」。他自認是尷尬的表情。

為什麼尷尬？邱義仁說，因為發生事情之後，必須趕快開會，他抓一小時，跟記者說會開記者會，但總統、副總統都不在，就拜託當時行政院長游錫堃來主持緊急會議，相關處理拖了兩小時，「就怕記者亂想，說我們在搞陰謀」。他解釋，因為當時記者有一點抱怨，他就很尷尬，「應該是尷尬才有那個表情」。

邱義仁當過總統府、民進黨中央黨部、國安會、行政院「四大秘書長」，是民進黨新潮流元老級人物，陳水扁稱讚邱義仁是民進黨頭號軍師，邱回應「民進黨內最會選舉的人其實是阿扁總統」。

邱回顧說2000年、2004年為阿扁操盤總統選戰時，其實都沒有穩贏的把握，2000年那一次，多數人都不看好阿扁選情，他想法是「不能讓國民黨太好選」，奮戰到最後，最後如願翻轉，完成政黨輪替。

回顧1983年批康運動，邱義仁是要角，1983年年底立委改選，康寧祥落選，隔年康赴美沉潛，在1986年9月28日籌組民進黨扮演重要幕後角色。談起批康運動，邱義仁說，他沒想過會造成那麼大傷害，以致康身旁人士對他不諒解，「年輕時期較莽撞，沒考慮太多，也對自己造成傷害」。阿扁則說，若沒有當時的批康運動，他認為「歷史性首次政黨輪替，總統應該不是阿扁，很可能是康寧祥」。

陳水扁 民進黨 呂秀蓮

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