邱義仁：台獨非台灣人可自己決定 美國根本不贊成

前總統陳水扁(右)4日在廣播節目專訪台灣日本關係協會會長邱義仁(左)。邱表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，說起來很殘酷，但這是現實。(翻攝自微微笑廣播直播畫面)

國安會前秘書長、現任台灣 日本關係協會會長邱義仁昨天表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，這說起來很殘酷，但這是現實，要考慮國際形勢、中國可能的作為。他並表示，「宣布台獨，現在不適當」，並坦言「美國 根本就不贊成」。

美國喬治城大學去年舉行線上研討會，邱義仁受邀討論美國對台政策，談到台獨時，他在會中表示，「台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了；哪怕如前總統陳水扁 最後也會踩煞車。」

邱義仁昨天應邀至陳水扁主持的「有夢上水」廣播節目擔任嘉賓，陳水扁問，他記得過去在一場辯論會上，民進黨為了要不要拿掉台獨黨綱而辯論，當時前立委沈富雄及郭正亮主張要修改，但邱義仁和前立委林濁水反對修改台獨黨綱，為什麼之後又在美國線上研討會說出那樣的話？

邱義仁說，他在研討會指的是「宣布台灣獨立，現在不適當」，對於黨的主張來說，這（指台獨）是目標理想，但要修改什麼，茲事體大。陳水扁也附和說「這是我們的神主牌耶」。不過，邱義仁認為，作為政府，要考量實際上的對外關係，台灣要宣布獨立這個事情，講起來很無可奈何，「這不是台灣人民可以自己決定的。」

邱義仁進一步表示，「說起來很殘酷，要考慮國際形勢，要考慮中國可能的作為」，在這些考慮裡面，要當作目標來推動、打拚是好的，但現實上，現在要做，不但引起大家緊張，國內自己也不和，「甭說中國會打我們，據我的了解，美國根本就不贊成，台灣作為法律上獨立的國家，已經不是台灣人民自己可以決定的事情。」

隨後陳水扁說，他曾於1991年民進黨中常會（針對台獨黨綱）提出修正案，加上一段「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定。」他強調，台獨黨綱比較正確的說法，是「住民自決」的台獨黨綱。

陳水扁也說，但實務上要推動，要顧慮很多，2002年東京「世台會」年會，他說出「台灣中國，一邊一國」之後，繼續走台灣的國家路，雖然國際環境之下，只能進兩步、退一步，但至少還是進一步，畢竟台灣的前途還是由台灣住民來決定，台灣還是要走台灣國家路，多久會成功沒人知道，但至少不要放棄。

邱義仁則說，他的看法與陳水扁相同，「黨有這個目標，是有價值的，但現實上要考慮國際情勢，包括美國反應，跟國內情形，現實跟理想中間怎麼去跟努力，這是我講那些話主要要提醒的目的。」陳水扁則回應：「對啦，不然有些人會誤會。」

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，觀察邱義仁所言，顯示民進黨近年一系列邊緣戰略已造成國際各方對兩岸緊繃可能失控的擔憂，才不惜戳破自己過去一直以來對民眾的欺騙，也要公開表態、冷卻情勢。

鄭照新說，蔡英文總統身為國家元首，在維持兩岸穩定形勢上，對人民有無可推卸的責任，應該明確表態，到底贊不贊成台獨？應如同邱義仁所說，明確表態，不要給各界錯誤的想像；做一個總統，不能在國家前途上一直口是心非，言行不一。民進黨立委陳亭妃表示，台灣本來就是一個主權獨立的國家，根本不用做任何宣布。