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公投是否延期 中選會：如期舉辦結果恐不正確

記者周佑政／台北2日電
國民黨主席江啟臣（中）表示，中選會應在防疫思維下，讓人民有最適當的保護，在最適切的時刻，放心行使公民權。（記者張哲郢／攝影）
國民黨主席江啟臣（中）表示，中選會應在防疫思維下，讓人民有最適當的保護，在最適切的時刻，放心行使公民權。（記者張哲郢／攝影）

八二八公投是否延期，中選會今提交委員會決議。據了解中選會內部評估報告已示警，投票大規模跨區移動及人流移動，是否造成另一波疫情高峰，須考量嚴重後果。4月印度地方選舉，造成疫情失控，人民及國家付出慘痛代價，「殷鑑不遠，不可不慎」。報告中也提及疫情間投票率，擔憂「如期投票恐造成不正確的結果」。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，若有風險還硬要辦，導致投票率低，公投難以通過，即使民進黨贏了也會招致民怨並產生政治鐘擺效應。江啟臣表示，「防疫優先，但公投不能被沒收」。

中選會評估報告雖未對公投延期舉辦與否做出決定性意見，但示警意味濃厚。報告指出，公投投票權人預估超過1980萬人，會否因大規模跨區移動及人流移動，增加疫情傳播風險，須納入考量。

中選會指出，根據國外經驗，在疫情趨緩降低防疫管制強度後，遇國家重要節日或投票，因人流移動及群聚，造成疫情另一波高峰情形常見，印度輕忽疫情，四月照常選舉，造成疫情失控，人民及國家付出慘痛代價的殷鑑不遠，不可不慎。

在疫情期間投票率問題上，評估報告指出，疫情如持續嚴峻，確診、居家隔離、居家檢疫等人數勢必增加，將影響投票權益，其他民眾也恐因擔憂感染風險，選擇不出門投票，「如期辦理投票恐造成不正確的結果」，投票權人、提案人領銜人也可能提出公投訴訟救濟。

至於疫情期間各國舉辦選舉情形，中選會指出，去年2月21日至今年6月1日，全球至少78個國家及地區，因疫情決定延期舉行全國性及地方選舉，其中至少41個國家及地區決定延期舉行全國性選舉及公投；至少122個國家及地區仍維持舉辦全國性或地方選舉，其中至少101個國家及地區維持舉辦全國性選舉或公投。

中選會分析，疫情期間按原定日期選舉的71個國家中，41個國家投票率降低，投票率平均下降10.4%。有30個國家投票率上升，投票率平均增加7.7%，關鍵因素是採行郵寄投票、提前投票、代理投票等方式。

江啟臣表示，公投是全民大事，要經過討論、辯論甚至溝通，應提早讓人民有所準備。 

潘忠政表示，如因疫情無法讓民眾安心出門投票，應考慮延期可能性，即使公投戰線延長導致更多變數，公民社會面對變局本就應有耐心。他說，是否延期「可能要看民進黨態度」，如果想惡搞，讓大家擔心疫情風險而不願意出門投票，公投通過比率也會降低，「當然對他們有利」；但會產生政治誠信問題，降低人民信賴度。

核四商轉公投領銜人黃士修表示，去年疫情下許多國家仍照常舉辦選舉，結果呈現兩極化，投票率上升的國家都是採不在籍投票，採傳統投票的國家投票率則下降一成，「完全可以逆轉選舉及公投勝敗」，如果民進黨真的利用疫情作為藉口來封殺四大公投案，根本是勝之不武、作弊。

投票 疫情 公投

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