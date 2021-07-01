TIFA沒談疫苗 學者：美豬換來什麼？

台美第11屆貿易暨投資架構協定（TIFA ）會議，昨天是暌違近五年再度復談。學者表示，此舉除美國 對台拋出善意，也是有意在中國共產黨建黨百年前，向對岸釋出訊號的「政治動作」。行政院表示成果豐碩，學者質疑，台美BTA（雙邊貿易協定）甚至疫苗代工都沒有具體成果，若以開放美豬換來TIFA復談，台灣 到底得到什麼？

對於TIFA復談，台灣中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪認為，時間點上的選擇，除了美國展示對台灣進一步的友善，也是要象徵性地向中國表明，現在台灣屬於美國的勢力範圍。不過，在強化台美經貿關係之外，是否當真會有什麼實質上的協議、成果，她抱持懷疑的態度。

她認為，今天是中國共產黨建黨百年，TIFA在昨日復談，其象徵性意義大於實質意義，是一個政治上的動作。

中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳分析，過去TIFA都比較聚焦在貿易障礙的消除，此次則集中在各項議題的合作討論，鮮明反映出拜登團隊對於貿易政策的定位和期待，也有利於台灣透過未來增加一個TIFA平台、管道，用以尋求與美國進一步合作的機會。

李淳推測台灣應希望在8月公投以前能夠展開會議，以求其外部效益上能助攻反萊豬公投，化解民眾對萊豬進口疑慮，而美方也順應台方的要求。不過廖達琪則評估，恐怕對多數民眾在公投上的影響並不高，加上TIFA雖復談，政府仍無法說明實質成果，讓民眾有感。