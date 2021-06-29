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查3+11 監院人士：不問陳時中要問誰？

台灣新聞組╱台北29日電
傳出監察院擬在不影響指揮中心運作下約談指揮官陳時中，行政院長蘇貞昌27日表示，這時不要反過來苛責衛福部長陳時中及防疫團隊。（圖：行政院提供）
傳出監察院擬在不影響指揮中心運作下約談指揮官陳時中，行政院長蘇貞昌27日表示，這時不要反過來苛責衛福部長陳時中及防疫團隊。（圖：行政院提供）

監察院目前累計四件與疫情相關的調查案，內部傳出已有不只一組監委擬在不影響疫情指揮運作的前提下，約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。不過，負責相關案件的監委昨天搬出監察法第26條，強調「調查人員對案件內容不得對外宣洩」；至於未來查案時，到底要不要約詢陳時中等官員？仍沒有說清楚。

相關查案監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑、浦忠成昨天發出新聞稿，指近期報導有關監察院就「3+11」決策過程及疫苗採購等案進行調查，但監委獨立行使職權，調查作為皆須依法行使，尤須依據監察法第26條規定，「調查案件須遵守一定的保密義務，於調查報告尚未審議通過前，調查內容、過程不得對外宣洩。」

監委昨天的自清，外界推測與行政院長蘇貞昌日前公開發言有關；蘇強調，這時不要反過來苛責陳時中與防疫團隊，「相當不厚道也不公平。」

不過，監院知情人士指出，約詢本來就不會在疫情緊繃期間進行，會待疫情告一段落之後才約詢；而監委本就有權約詢相關官員調查，消息早就在監院內部傳出，如今監委大動作澄清屬於自己的職權範圍，反而顯得矛盾，恐怕會導致往後自廢武功。

另有監院人士指出，有些個案若要調查，勢必約詢陳時中，約詢了也不代表一定有問題，例如「3+11」決策，陳時中是當事人，「不問陳時中要問誰？」

國民黨立委賴士葆昨天則批評蘇貞昌情急心切出面替陳時中說項，不知道自己已經牴觸五權憲法的設立（權力分立），即便防疫期間也不該混亂了憲政體制，行政院對監察院的調查說三道四非常不恰當，已將幾乎全「綠化」的監察院矮化成「行政院監察局」。

這些年來，「廢監院」幾乎成了朝野共識，監察院更常被批評是「沒牙的老虎」。這次監委在疫情亂象中看到「3+11」及疫苗不足等問題並主動調查，原本值得嘉許；難道只因為蘇貞昌一句話，監委為了表忠，甘願自廢武功？

3+11決策沒會議記錄，陳時中遭砲轟。（本報資料照片）
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