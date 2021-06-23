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立陶宛贈台灣2萬劑AZ 預估9月到貨

台灣新聞組╱台北23日電
立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣。圖為立陶宛總理席莫尼特。(美聯社)
立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣。圖為立陶宛總理席莫尼特。(美聯社)

路透報導，立陶宛政府22日表示，立陶宛將捐贈2萬劑AZ疫苗台灣，預定9月底前會運送到台灣。

報導指出，立陶宛政府是在台灣政府請求下，送出這些疫苗，將在9月底前移交疫苗。立陶宛總理希莫特（Ingrida Simonyte）在政府會議上表示，「我們希望可以做更多，但我們已盡力而為。」

該國政府5月決定捐贈10萬劑疫苗給烏克蘭，1.5萬劑給喬治亞，1.1萬劑給摩爾多瓦。

立陶宛3月時表示，今年將在台灣開設貿易代表處。當時傳出這個波羅的海國家，考慮離開中國大陸與中東歐17國合作機制。中央社引述立陶宛國家廣播電視台報導，立陶宛國會外交委員會2月通過決議，支持立陶宛脫離北京主導的「17加1」、也就是中國與中東歐17國的合作機制。

熟悉國際局勢的專家分析，立陶宛傳統上是反俄親美，在美國加劇打壓大陸之際，立陶宛採取疏離大陸的策略。立陶宛國家廣播電視台早前有一篇評論指出，政府所做的一切，是希望他的立場能引起華府的注意，這是傳達給拜登政府的訊息。

針對立陶宛政府宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，總統府發言人張惇涵昨晚表示，蔡總統誠摯感謝希莫特總理及立陶宛政府，尤其立陶宛在維持疫情穩定之際，能夠對台灣及時伸出援手。

張惇涵指出，去年全球疫情蔓延之初，台灣即援助10萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情；此時此刻，當台灣面臨新一波疫情挑戰之際，立陶宛捐贈AZ疫苗，再次證明台灣貢獻國際的良善力量，會成為「善的循環」。

根據追蹤全球疫情數據的Worldmeters即時資料，截至台灣22日晚間6時左右，立陶宛單日新增58例確診，死亡4例，確診數總計27.85萬左右，共4371人病故。

根據CIA的最新資料，立陶宛面積約6.5萬平方公里，人口約271萬，2019年實質國內生產毛額（GDP）成長率4.33%，以購買 力平價（PPP）計算，GDP為1037.56億美元，人均GDP達3萬7231美元。

立陶宛 台灣 疫苗

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